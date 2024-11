Le Royaume du Maroc soutient toutes les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour instaurer un cessez-le-feu concret et permanent et redresser la situation humanitaire dans les territoires palestiniens, a souligné le Roi Mohammed VI.

Mettant à profit sa position et ses relations privilégiées avec les parties concernées et les puissances internationales agissantes, le Maroc « poursuivra inlassablement ses efforts coutumiers afin de réunir les conditions propices à un retour à la table des négociations, considérées comme la seule voie pour mettre un terme à ce conflit et pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région du Moyen-Orient », a ajouté le Souverain dans un message adressé au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée cette année le 26 novembre.

Le Roi a assuré que le Maroc réaffirme, en cette conjoncture particulièrement critique et inadmissible selon les normes humanitaires, les principes des droits de l’Homme et les règles de la morale, la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza et la cessation des agressions répétées visant les populations paisibles en Cisjordanie et à Al-Qods.

Le Royaume, qui réitère également la nécessité d’assurer la protection des civils sur l’ensemble des territoires palestiniens et d’empêcher de les prendre pour cible et de les mettre en danger de mort, insiste sur l’impératif de procéder sans condition ni réserve à une ouverture immédiate et permanente de tous les points de passage, a fait observer SM le Roi. Le but est d’assurer avec la fluidité requise l’arrivée en quantités suffisantes des aides humanitaires, des secours, des différentes fournitures médicales et des produits de première nécessité aux habitants de la bande de Gaza et du reste des territoires palestiniens.

Lire aussi. Nasser Bourita: «le roi Mohammed VI a défini la position du Maroc sur la situation à Gaza»

Le Maroc, a poursuivi le Souverain, réaffirme l’importance de préserver, renforcer et soutenir la mission de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de refuser tout déplacement des citoyens palestiniens et veiller au respect total du droit international et du droit international humanitaire, et de lancer des négociations sérieuses et constructives pour ressusciter le processus de paix conformément aux résolutions des Nations Unies et de la légalité internationale.

Sa Majesté le Roi a tenu à rappeler qu’en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), le Souverain tient personnellement à déployer tout ce qui est en Son pouvoir et à tout mettre en œuvre afin de préserver le statut juridique, historique et démographique d’Al-Qods, en tant que haut lieu de rencontre pour les adeptes des trois religions monothéistes.

SM le Roi a réaffirmé, à cet égard, que le Royaume du Maroc poursuivra sans relâche ses efforts pour défendre la Cité sacrée à travers l’action politique et diplomatique, notant que l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, organe exécutif du Comité Al-Qods, « continuera la réalisation de programmes et de projets concrets qui tendent fondamentalement à préserver l’identité culturelle de la Ville Sainte, à améliorer la situation sociale et les conditions de vie de la population maqdessie et à appuyer sa résistance ».

Mettant en relief les conditions humanitaires catastrophiques qu’endure la population de Gaza, le Souverain a rappelé avoir ordonné « à trois occasions que soient envoyées des aides humanitaires et médicales urgentes à la bande de Gaza ».

Acheminées à travers une voie inédite qui a été ouverte à cet effet, ces aides ont eu la particularité de renfermer, outre des médicaments de base, du matériel pour soigner les brûlures et prendre en charge les urgences chirurgicales, à un moment où le secteur de la santé à Gaza se trouve au bord de l’effondrement, en raison d’une pénurie de fournitures médicales et de médicaments, a relevé SM le Roi.

« Reflet d’un engagement sincère et constant, les efforts et les démarches engagés par le Maroc en faveur de la question palestinienne sont appuyés sur le terrain par des mesures concrètes qui emportent l’adhésion totale de nos frères palestiniens, tant de la part de la direction que du côté du peuple », a estimé le Souverain, réaffirmant Son soutien total à « l’Autorité nationale palestinienne, sous la direction de Notre frère, Son Excellence le Président Mahmoud Abbas, dans ses efforts visant à concrétiser les ambitions du peuple palestinien frère qui aspire à la liberté, à l’indépendance, à la sécurité, à l’unité et à la prospérité ».