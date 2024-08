La frappe contre une école de Gaza-ville qui servait, selon l’armée israélienne, de centre de commandement à « des terroristes » du Hamas et a fait samedi au moins 93 morts a provoqué des condamnations venues du monde entier.

Le Qatar, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Hamas, a demandé une « enquête internationale urgente ». Le ministère des Affaires étrangères a réclamé « l’envoi d’enquêteurs indépendants de l’ONU afin de mener des investigations sur le ciblage continu par les forces d’occupation israéliennes d’écoles et d’abris pour les personnes déplacées ».

Le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell, lui, s’est dit « horrifié par les images d’une école de Gaza servant d’abri, touchée par une frappe israélienne, qui aurait fait des dizaines de victimes palestiniennes ».

« Au moins dix écoles ont été ciblées ces dernières semaines. Il n’y a pas de justification à ces massacres, » a-t-il écrit sur X.

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.

At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres

We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 10, 2024