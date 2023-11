Quelques centaines de militants juifs américains progressistes ont occupé dans le calme lundi la Statue de la Liberté à New York pour exiger d’Israël un cessez-le-feu et la fin du « bombardement génocidaire de civils palestiniens à Gaza ».

Vêtus de tee-shirts noirs frappés des slogans « des juifs demandent un cessez-le-feu maintenant » ou « pas en notre nom », quelques centaines de jeunes ont déployé des banderoles « le monde entier regarde » et « les Palestiniens devraient être libres » au pied du socle de l’emblématique monument symbole de New York.

Landing in Manhattan now with chants of “STOP THE GENOCIDE! FREE FREE PALESTINE” pic.twitter.com/uCtREHpszV

« Les fameux mots de notre ancêtre juive (la poétesse américaine du XIXe siècle, ndlr) Emma Lazarus gravés sur ce monument nous obligent à agir pour soutenir les Palestiniens de Gaza qui aspirent à vivre libres », a déclaré dans un communiqué Jay Saper de l’organisation Jewish Voice for Peace (JVP).

Un communiqué du groupe Institute for Middle East Understanding (Imeu) exige « la fin du bombardement génocidaire par Israël de civils palestiniens à Gaza ».

« Tant que la population de Gaza crie, nous devons hurler plus fort, quelles que soient les tentatives pour nous réduire au silence », s’est exclamée la photographe américaine Nancy Goldin, également en présence d’élus locaux de New York, dont une partie est très ancrée à gauche.

Chants of “Let Gaza live” from Jewish-led anti-war activists protesting right now at the base of the Statue of Liberty in New York Harbor pic.twitter.com/vLbnzCNi96

— Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) November 6, 2023