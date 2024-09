La Défense civile dans la bande de Gaza a annoncé la mort mardi de 40 Palestiniens dans une frappe israélienne sur une zone humanitaire, l’armée israélienne affirmant y avoir visé un « centre de commandement » du Hamas, au 12e mois de la guerre.

L’émissaire de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a « condamné fermement » les « frappes aériennes meurtrières d’Israël« , Londres a jugé les décès « choquants« , la Turquie a dénoncé un « crime de guerre » et l’Egypte a condamné « la poursuite des massacres israéliens« .

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien à partir de Gaza. En riposte, Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne de bombardements aériens suivie d’une offensive terrestre qui ont dévasté le territoire palestinien et fait des dizaines de milliers de morts.

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.

I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.

This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr

— Hussein (@EyesOnSouth1) September 9, 2024