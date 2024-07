Plus de 180.000 personnes ont été déplacées en quatre jours de combats autour de Khan Younès, ville du sud de la bande de Gaza, après une opération de l’armée israélienne pour y extraire des corps de captifs, a indiqué vendredi l’ONU.

Environ 182.000 Palestiniens ont été forcés de quitter le centre et l’est de Khan Younès depuis lundi, alors que « l’intensification des hostilités » alimente « de nouvelles vagues de déplacements internes à travers Gaza », a déclaré le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) dans un communiqué, ajoutant que « des centaines d’autres personnes restaient bloquées dans l’est de Khan Younès ».

De son côté, l’armée israélienne a indiqué avoir « éliminé environ 100 terroristes » à Khan Younès depuis l’annonce d’une opération il y a quatre jours.

Jeudi, l’armée a dit avoir récupéré à Khan Younès les corps de cinq Israéliens, parmi lesquels deux soldats et deux réservistes, tués lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre en Israël et emmenés dans la bande de Gaza.

Le chef de l’armée israélienne, le général Herzi Halevi, a déclaré que les corps des captifs avaient été extraits de tunnels souterrains et de murs dans « un endroit caché ».

Evacuation orders by the Israeli military and rising hostilities in #Gaza are causing mass displacement and disrupting aid operations.

Over 190K people have been displaced in Khan Younis and Deir al Balah in just 4⃣ days.

Aid cargo entering Gaza has dropped by 56% since April.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) July 26, 2024