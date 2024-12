Le joueur de l’équipe nationale de football électronique Anass Moussa a perdu ce jeudi la finale de la Coupe du Monde de FIFAe « World Cup eFootball-Mobile », organisée dans la capitale saoudienne, Ryad.

Moussa a réalisé un grand exploit en se hissant en finale de cette compétition, organisée par la Fédération internationale de football électronique (FIFAe). Le Marocain est ainsi dévenu le premier joueur arabe et africain à atteindre ce stade de la prestigieuse compétition.

Au terme d’un parcours brillant, le Moussa a affronté ce jeudi en finale le représentant malaisien Minbappe. Mais la chance n’aura pas été de son côté.

What a final in the #FeWCeFootball on #Mobile 🤩🇲🇦🇲🇾

Watch via https://t.co/wPBJUmU3s4 & https://t.co/OyxbV3NN7t @axe #AxeFineFragrance pic.twitter.com/bSh68GRyMf

— FIFAe (@FIFAe) December 12, 2024