La sélection marocaine de futsal s’est imposée face à son homologue lettone par (6-3), en match amical disputé vendredi à la Salle couverte du Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les buts marocains ont été inscrits par Soufiane El Mesrar auteur d’un doublé, Idriss Raiss El Fenni, Anas El Ayyane, Marwane Tamari et Ihab Charradi.

Les deux sélections se retrouveront dimanche prochain à la même Salle (17h00) pour une deuxième confrontation amicale.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني أمام منتخب لاتفيا 👏🏻

🏁Full time !! 🇲🇦6-3🇱🇻

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗬 for our National Futsal Team in the friendly game against Latvia 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/biMAnLmuLl

