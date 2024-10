Grandissime favori, le Brésil a remporté son sixième titre mondial de futsal, le premier depuis 12 ans, en battant l’Argentine (2-1) dimanche en finale à Tachkent, en Ouzbékistan.

La Seleçao, en tête du classement Fifa, a maitrisé la partie face à l’Argentine, cinquième mondiale, qui avait battu la France en demi-finale (3-2). Les Brésiliens n’avaient plus gagné de titre mondial depuis 2012.

Les Argentins, vice-champions du monde en titre, ont concédé les deux buts en première période par Ferrao (6e, 1-0) et Rafa Santos (13e, 2-0) qui ont mis les Brésiliens en confiance.

How Brazil opened the scoring in the #FutsalWC final. 🇧🇷👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 6, 2024