Nespresso Maroc a dévoilé sa nouvelle campagne locale « From Earth to Earth », une initiative ambitieuse visant à transformer le marc de café en fertilisant naturel. Ce projet, réalisé en collaboration avec la designer marocaine Myriam Mourabit, s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire tout en célébrant l’artisanat marocain.

L’objectif de cette campagne est simple : sensibiliser les consommateurs à la réutilisation du marc de café, souvent perçu comme un déchet, en le transformant en compost organique. Pour illustrer cette démarche, Myriam Mourabit a imaginé des pots en terre cuite inspirés de la forme des capsules Nespresso. Ces créations uniques, empreintes des motifs amazighs, arabes et andalous qui caractérisent son travail, contiennent du compost issu du recyclage des marcs de café.

« Ces pots symbolisent un retour à la terre et rappellent que chaque action, même modeste, peut avoir un impact positif sur l’environnement, » explique la designer.

Une démarche soutenue par des partenariats locaux

Au-delà de cette campagne, Nespresso Maroc multiplie les collaborations pour ancrer le recyclage dans ses pratiques quotidiennes. L’entreprise s’appuie sur Suez, spécialiste de la gestion des déchets, pour assurer la collecte et le recyclage des capsules usagées. Par ailleurs, son partenariat avec Ecofertil permet de transformer les marcs de café en fertilisant organique, contribuant ainsi à enrichir les sols et soutenir une agriculture durable.

« Notre collaboration avec Ecofertil illustre notre volonté de donner une seconde vie au marc de café tout en renforçant les pratiques agricoles durables, » souligne Nespresso.

Impliquer les consommateurs dans le changement

Nespresso invite ses clients à devenir acteurs de cette démarche écologique en rapportant leurs capsules usagées dans les boutiques de Casablanca et Marrakech. En échange, ils peuvent recevoir l’un des pots en terre cuite remplis de compost.

« Avec l’initiative ‘From Earth to Earth’, nous démontrons qu’il est possible de transformer des déchets en ressources et de construire ensemble un avenir plus vert, » affirme Myriam Mourabit.

Les pots en terre cuite seront exposés dans les boutiques Nespresso pour sensibiliser le public à l’importance de l’économie circulaire. Ces objets, à la fois artistiques et écologiques, reflètent l’engagement de Nespresso pour un impact environnemental positif.

La campagne s’inscrit dans le cadre du programme « Nespresso AAA Sustainable Quality™ », lancé en 2003 en partenariat avec Rainforest Alliance. Ce programme accompagne plus de 110 000 agriculteurs dans 15 pays à adopter des pratiques responsables, contribuant à améliorer leurs moyens de subsistance et à garantir un approvisionnement durable.

Depuis 2021, Nespresso a renforcé sa présence au Maroc avec une gestion directe de ses activités via Nestlé Maroc, consolidant son engagement pour un avenir plus responsable.