La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, à travers son Pôle Santé et Sport, et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) ont annoncé, mardi à Rabat, le lancement du premier diplôme universitaire en pathologies du football au Maroc.

Placé sous l’égide de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui se positionne comme un leader dans le développement de la médecine et de la chirurgie du sport, ce diplôme a pour objectif de former des professionnels de santé spécialisés, capables d’identifier et de traiter les pathologies spécifiques aux footballeurs.

Ce diplôme, fruit d’un partenariat entre la FRMF et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, s’inscrit dans un contexte de développement de la formation continue, qui demeure nécessaire pour faire face aux exigences du sport de haut niveau.

Dans ce sens, des experts appartenant à des établissements prestigieux, spécialisés en pathologies du football en Europe, vont échanger les expertises avec des médecins de sport chargés du suivi des clubs du championnat national, ce qui est à même de renforcer les liens entre la théorie et la pratique professionnelle.

Le lancement de ce diplôme vise également à contribuer au renforcement des compétences des professionnels de la santé, de la culture de prévention et d’une prise en charge médicale adaptée aux spécificités et exigences du football.

A cette occasion, Christophe Baudot, directeur médical à la FRMF et directeur du Pôle Santé et Sport de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, a indiqué que ce diplôme permettra de former des spécialistes en pathologies du football, afin d’améliorer la prise en charge des footballeurs professionnels et amateurs et renforcer le réseau des structures médicales spécialisées en la matière.

Il a souligné que le lancement de ce diplôme vient s’ajouter aux différentes activités de la Fondation, notamment l’organisation de formations universitaires accréditées, en coordination avec l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé, ainsi que le soutien de la recherche scientifique, des médecins de clubs et des Fédérations sportives pour améliorer leurs compétences dans le domaine de la médecine sportive.

Et de noter que cette initiative, qui s’articule autour de trois principaux axes: les traitements médicaux, la formation et la recherche, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre conclue l’année dernière entre la FRMF et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, qui vise le développement de l’offre de médecine du sport à l’horizon de l’année 2030, laquelle sera marquée par l’organisation par le Maroc de la Coupe du monde de football 2030, aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Cette convention-cadre vise essentiellement le développement de formations diplômantes dans le secteur sport et santé, dans le but d’augmenter le nombre de professionnels de la santé spécialisés dans le sport, de favoriser la création d’un centre d’antidopage de pointe, et d’accompagner à la rédaction de l’axe santé spécifique au Maroc.

Elle a également comme objectif la création d’un réseau d’établissements de soins, avec la mise en place de trois centres médico-chirurgicaux du sport à Salé, Benslimane et Tanger, ainsi que d’un centre africain de rééducation sportive à Dakhla.