Diddy et French Montana

Une vidéo du rappeur américain emprisonné P. Diddy en compagnie de la star marocaine French Montana a refait surface et cumule des milliers de réactions sur les réseaux sociaux.

Sean Combs, alias P. Diddy, a été arrêté le 16 septembre à New York et placé en détention pour racket, trafic sexuel par la force et transport à des fins de prostitution. Le magnat américain du showbiz, visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle, risque gros.

Mais il n’y a pas que lui. Le scandale ne cesse de prendre de l’ampleur et pourrait éclabousser de nombreuses stars, dont les noms reviennent beaucoup ces temps-ci pour leurs liens avec P. Diddy. Parmi elles, on peut citer Usher, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Leonardo Dicaprio, Mariah Carey, Paris Hilton ou encore… French Montana.

La star marocaine du rap US est apparue dans une vidéo qui a récemment refait surface sur la Toile. On y voit P. Diddy chantant “joyeux anniversaire” à son ancien ami, tous les deux torse nu. Une séquence jugée suspecte par les internautes.

“C’est un anniversaire spécial pour nous deux”, a déclaré Diddy à la fin de la vidéo. Il n’en a pas fallu davantage pour attiser, encore plus, la curiosité de milliers d’internautes, certains se demandant ce que le fondateur de Bad Boy Record voulait dire par cette phrase.

A resurfaced video shows French Montana shirtless while celebrating his birthday with Diddy 👀 pic.twitter.com/jTyLaaqlf7 — FearBuck (@FearedBuck) September 22, 2024

Prise toute seule, cette vidéo pourrait paraître on ne peut plus banale. Mais au vu du contexte actuel, certains pointent du doigt French Montana, de son vrai Karim Kharbouch, l’accusant d’avoir participé aux “soirées folles” et “Freak Offs” qu’organisait son ancien complice.

D’ailleurs ce sont ces mêmes soirées qui, selon la presse américaine, ont valu à P. Diddy son arrestation. L’on a également appris que pas moins de 1.000 bouteilles d’huile pour bébé ont été perquisitionnées par le FBI dans une des résidences de l’ancien rappeur, en plus de lubrifiants en quantité et de différentes drogues.

L’image de French Montana pourrait être sérieusement écorchée par les déboires actuels de P. Diddy. Pour rappel, le Marocain était très proche du PDG de Bad Boy Records et avait même signé dans son label pendant une bonne période. En plus d’apparaître dans le documentaire « For Khadija » du natif de Casablanca, c’est aussi lui qui l’a produit en 2023.

Pour l’instant, comme la plupart des autres stars citées, French Montana n’a pas réagi à la polémique. Mais dans une interview publiée en avril dernier, il avait indiqué que les deux hommes s’étaient séparés en “bons termes”.