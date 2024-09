Frappes israéliennes sur le Liban: 274 morts, des milliers de familles déplacées

Le ministre libanais de la Santé, Firass Abiad a annoncé que les bombardements israéliens au Liban avaient fait lundi 274 morts, dont 21 enfants, le plus lourd bilan en près d’un an de violences entre Israël et le Hezbollah libanais, et déplacé des milliers de familles.

Lors d’une conférence de presse, le ministre a précisé que le bilan était de « 274 morts, dont 21 enfants et 29 femmes (..) à ce stade« , ajoutant « que des milliers de familles originaires des zones ciblées ont été déplacées« .

Parmi les morts figurent également deux secouristes, alors que 16 personnels de santé ont été blessés, a-t-il ajouté, précisant que « deux ambulances, un camion de pompiers et un centre de soin ont été pris pour cible« .

🚨🇱🇧🇮🇱 ALERTE – IMAGES IMPRESSIONNANTES : Israël FRAPPE LOURDEMENT le Liban. (témoins) pic.twitter.com/Jm6h9oprgi — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2024

Les raids de lundi ont fait plus de 1.000 blessés, pris en charge dans 27 hôpitaux, a également déclaré le ministre. Près de 5.000 personnes ont été blessées « en moins d’une semaine » dans des attaques israéliennes, a-t-il déclaré, ce chiffre incluant les victimes des explosions d’appareils de transmission du Hezbollah pro-iranien – attribués à Israël – et d’une frappe israélienne vendredi sur la banlieue du sud de Beyrouth. Ce chiffre représente environ la moitié du nombre de blessés de la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, qui avait fait entre « 10.000 et 11.000 blessés« .