Le ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, prononce un discours à la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF), le 30 mai 2024 à Marrakech. © DR.

Le ministre délégué français chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester, a salué, jeudi à Marrakech, le dynamisme économique que connait le Maroc et qui « s’appuie sur une stratégie claire et ambitieuse définie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI ».

Intervenant à l’occasion de la 4ème édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF), le ministre français a ajouté que cette stratégie a été mise en œuvre notamment par des entrepreneurs dont le talent ne cesse de grandir année après année.

Il a, par ailleurs, souligné que cette 4è édition de la REF permet de favoriser les échanges et les opportunités des affaires et d’explorer les projets d’investissement, mais aussi » d’évoquer ensemble l’espace francophone dans ses forces et ses fragilités ».

L’espace francophone représente 16% du PIB mondial, 20% du commerce mondial des marchandises alors que la langue française se situe à la 3 e place des langues les plus utilisées dans le monde des affaires, a fait savoir M. Riester.

« Les attentes de nos populations sont fortes notamment pour la jeunesse qui représente la véritable richesse et qui aspire à se projeter dans l’avenir nourrie de la volonté d’entreprendre, d’innover et de créer », dixit M. Riester.

Compétitivité, croissance, financement, transition numérique, Intelligence artificielle, formation, développement durable, sont autant d’enjeux et d’opportunités pour la francophonie entière, a-t-il considéré, ajoutant que la francophonie se veut un espace d’avenir, de valeurs et de partage dans le respect du multilinguisme et de la diversité.

M. Riester a, par ailleurs, tenu à remercier l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour ses actions et initiatives en faveur de la francophonie, en sus de l’Alliance des Patronats Francophones qui depuis quatre ans ne cesse de se développer, comme en témoigne l’adhésion en 2023 de 10 nouvelles organisations professionnels portant à 35 le nombre des membres de cette Alliance.

En amont du XIXe Sommet de la @Francophonie_24 en octobre, nous renforçons la #francophonie économique avec les entrepreneurs francophones présents à Marrakech. 🇫🇷🇲🇦 pic.twitter.com/SRR41Gwfi3 — Franck Riester (@franckriester) May 31, 2024

Placée sous patronage royal, la 4e édition de la REF est organisée cette année par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en partenariat avec l’Alliance des Patronats Francophones (APF).

Ce conclave, qui a connu la participation de présidents et représentants des Patronats francophones membres de l’APF dont la CGEM assure le Secrétariat Général, entend connecter les entreprises des pays francophones pour dynamiser les échanges commerciaux.