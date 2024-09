Une enquête pour viol et homicide a été ouverte à Paris après le meurtre de la jeune étudiante Philippine, dont le suspect, interpellé mardi en Suisse, est un Marocain visé par une obligation de quitter le territoire.

Ce « crime est abominable« , écrit le nouveau ministre, Bruno Retailleau, dans un communiqué. Plusieurs responsables politiques, de droite comme de gauche, avaient mis en cause mardi « la chaîne pénale et administrative« , après l’interpellation de ce Marocain condamné par le passé pour viol et sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF). « C’est à nous, responsables publics, de refuser la fatalité et de faire évoluer notre arsenal juridique, pour protéger les Français« , ajoute le ministre, tenant d’une droite dure, désireux de « rétablir l’ordre« .

Le corps de Philippine, une étudiante de 19 ans à l’université de Paris-Dauphine, a été retrouvé samedi enterré dans le bois de Boulogne, dans l’ouest parisien. C’est sa famille qui avait signalé sa disparition. L’étudiante avait été vue pour la dernière fois vendredi à l’heure du déjeuner, à l’université située tout près du bois.

Meurtre de Philippine dont le principal suspect est un ressortissant marocain sous OQTF : « Il n’avait rien à faire ni en France ni dehors », déclare @Cyrilhanouna #OMSLT #Europe1 pic.twitter.com/vrlkyCAMqv — Europe 1 (@Europe1) September 25, 2024

Le Marocain a été arrêté mardi dans le canton de Genève, en Suisse, « en vertu d’une mesure relevant du droit des étrangers et a ensuite été identifié comme suspecté d’un meurtre commis à Paris« , a déclaré à l’AFP la porte-parole du ministère suisse de la Justice.

« L’Office fédéral de la justice (OFJ) a alors ordonné la détention aux fins d’extradition sur la base d’une demande d’arrestation émanant de la France« , qui a maintenant 18 jours pour déposer une demande formelle, a-t-elle ajouté.

Lire aussi: Un Marocain arrêté en Suisse pour le meurtre d’une étudiante à Paris

Âgé de 22 ans et en situation irrégulière, le suspect avait été condamné en 2021 pour un viol commis en 2019 et avait été « libéré, en fin de peine, au mois de juin 2024« , selon le parquet de Paris. Il n’a pas bénéficié de libération conditionnelle, selon une source judiciaire française, il est sorti à la fin de sa peine, en bénéficiant de réductions automatiques que la loi permettait encore à l’époque de sa condamnation. Il était sorti de détention le 20 juin et avait été placé en centre de rétention administrative à Metz, dans l’est de la France, selon une source proche du dossier.

Meurtre de Philippine : « On a un problème de surmédiatisation des faits divers ! Et pour cette raison, des Français croient que l’insécurité est énorme en France, alors que c’est faux ! » affirme @thomas_guenole #LaVéritéEnFacehttps://t.co/hv7sZ5AP11 pic.twitter.com/GxfBor4Bcu — Sud Radio (@SudRadio) September 25, 2024

Le 3 septembre, un juge français avait validé sa sortie du centre de rétention. Une mesure assortie d’une obligation de pointer. Le 4 septembre, le Maroc avait fait « parvenir l’autorisation d’expulsion » aux autorités françaises, selon cette même source.

Mais le suspect était déjà dehors. La veille du meurtre, le 19 septembre, il avait été inscrit au fichier des personnes recherchées, parce qu’il ne respectait pas son obligation de pointer, toujours selon cette source.

La famille de Philippine ne souhaite pas transmettre d’éléments à la presse pour « garder le plus de tranquillité possible« , a déclaré à l’AFP Lorrain Merckaert, maire de Montigny-le-Bretonneux, en région parisienne, en contact avec les parents.

Lire aussi: France: une Marocaine condamnée à 14 ans de prison pour le meurtre de ses filles handicapées

Sollicitée par l’AFP, la mairie de Versailles a indiqué que des obsèques seraient organisées vendredi à la cathédrale Saint-Louis. L’extrême droite est immédiatement montée au créneau, mais aussi des personnalités de gauche.

« La vie de Philippine lui a été volée par un migrant marocain sous le coup d’une OQTF« , a ainsi réagi sur X le président du parti d’extrême droite Rassemblement national, Jordan Bardella. « Il est temps que ce gouvernement agisse: nos compatriotes sont en colère et ne vont pas se payer de mots« .

Meurtre de #Philippine à Paris : « À mon avis, c’est Monsieur Darmanin qui a raison, priorité aux criminels et aux délinquants » Patrick Weil, historien et politologue, directeur de recherche au CNRS, invité de #RTLMidi avec @c_landreau et @ericbrunet pic.twitter.com/qAWOL4AJCU — RTL France (@RTLFrance) September 25, 2024

« C’est le problème des OQTF (Obligation de quitter le territoire français, NDLR), il faut que ça aille vite« , a de son côté souligné l’ancien président socialiste François Hollande, qui a mis en cause sur la radio franceinfo la « chaîne pénale et administrative« .

La député écologiste Sandrine Rousseau a estimé pour sa part que ce « féminicide » méritait « d’être jugé et puni sévèrement« , tout en ajoutant que l’extrême droite allait « tenter d’en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe« .

Le taux d’exécution des mesures d’éloignement (OQTF) de la France est le plus bas de l’Union européenne : autour de 7% contre près de 30% au niveau de l’UE. Il faut obtenir du pays d’origine un « laisser-passer consulaire« .