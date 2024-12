Le président français, Emmanuel Macron, a promis jeudi de nommer « dans les prochains jours » un Premier ministre chargé de former un gouvernement « resserré » et « d’intérêt général », dans une allocution aux Français prononcée au lendemain de la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Ce futur chef du gouvernement, « je le chargerai de former un gouvernement d’intérêt général représentant toutes les forces politiques d’un arc de gouvernement qui puisse y participer ou, à tout le moins, qui s’engage à ne pas le censurer », a expliqué le président de la République.

Le chef d’Etat a toutefois reconnu que sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale en juin « n’a pas été comprise », assumant « sa responsabilité » dans une allocution aux Français au lendemain de la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Cette décision, « beaucoup me l’ont reprochée et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C’est un fait et c’est ma responsabilité », a affirmé le président de la République.