Le gouvernement français a demandé vendredi aux universités du pays de « prévenir tout risque de troubles » avant le 7 octobre, date anniversaire de l’attaque du Hamas en Israël et condamné « fermement » de récentes manifestations pro-palestiniennes dans des établissements parisiens.

Dans une circulaire envoyée aux présidents d’universités et d’établissements supérieur, le nouveau ministre français de l’Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, les a mis en garde sur leur responsabilité dans le « maintien de l’ordre ».

Il leur rappelle notamment qu’ils sont « en vertu de la loi, responsables du maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte de l’établissement » et qu’il leur appartient « de faire usage de (leurs) pouvoirs de police pour prévenir tout risque de trouble », « rétablir l’ordre » et « protéger les usagers et les personnels », selon ce texte consulté par l’AFP.

La circulaire leur rappelle aussi de signaler à la justice d’éventuels « faits (..) paraissant suffisamment établis et de nature à constituer un crime ou un délit ».

Des manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu mardi et jeudi devant Sciences Po Paris, rassemblant une centaine de personnes mardi, selon l’établissement.

Une manifestation a aussi eu lieu jeudi dans les locaux de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales) à Paris, selon le ministère.

M. Hetzel a fait savoir dans un communiqué qu’il « condamne fermement ces actions, qui vont à l’encontre des principes de neutralité et de laïcité du service public de l’enseignement supérieur ».

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a de son côté qualifié vendredi « d’inadmissibles » les manifestations à Sciences Po Paris, appelant la nouvelle direction à « prendre ses responsabilités ».

Après des mois de crise, la grande école parisienne formant des générations de dirigeants français a un nouveau directeur nommé fin septembre, le diplomate franco-uruguayen Luis Vassy, ancien camarade du président Emmanuel Macron.

« J’espère qu’il opérera un changement de culture au sein de cet établissement », a espéré Mme Bregeon.