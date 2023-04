France: le coming out de Sarah El Haïry, secrétaire d’État d’origine marocaine

Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Jeunesse, est devenue la première femme ministre à parler publiquement et ouvertement de son homosexualité en France. Dans une interview accordée à Forbes, elle évoque aussi ses ambitions et de son pays d’origine, le Maroc.

« Je suis franco-marocaine, j’ai fait mes études secondaires à Rabat où j’ai passé le bac. J’ai choisi de m’engager en politique en France, dans ma ville à Nantes, au niveau national en tant que députée, aujourd’hui au sein du gouvernement. Même si j’aime profondément le Maroc, le pays où j’ai grandi. Je ne renie rien de mon histoire », débute la jeune secrétaire d’État son interview pour le magazine Forbes.

La ministre évoque justement le coup de froid dans les relations entre les deux pays et estime que « les liens qui unissent la France et le Maroc sont très forts (…) On se dispute parfois avec les gens qu’on aime mais on ne rompt pas. Des deux côtés de la Méditerranée, les volontés sont là pour veiller à la qualité de notre partenariat et à la proximité entre nos deux pays. J’ai d’ailleurs visité récemment les établissements français au Maroc, j’ai rencontré le ministre de la Défense à la demande de Sébastien Lecornu. »

Mais au-delà des aspirations politiques de la jeune femme de 33 ans et de son programme pour les jeunes, c’est surtout son « discret coming out » qui a fait le buzz. Evoquant le danger des réseaux sociaux, Sarah El Haïry, affirme qu’elle « essaye de ne pas lire (commentaires) car (elle) sait que Twitter n’est pas la vraie vie ».

« Mais quand ma famille ou ma compagne sont touchées, oui, ça me fait de la peine. Mais j’ai fait ce choix de l’action publique », a-t-elle déclaré, laissant entendre pour la première fois qu’elle partage sa vie avec une femme.