Le match de football France-Israël a été marqué jeudi soir par un bref incident en tribunes, où les stadiers sont intervenus pour empêcher des supporteurs israéliens de se mêler aux fans français, a constaté un journaliste de l’AFP.

Sur des images relayées sur les réseaux sociaux, on peut voir des spectateurs échanger des coups dans une tribune du stade de France, dont un porte un drapeau israélien sur les épaules.

D’autres vidéos diffusées sur le réseau social X montrent des spectateurs courir dans les travées, certains avec des drapeaux israéliens, alors que d’autres supporteurs sifflent et huent.

Des supporters israéliens ont frappé des supporters français lors du match France-Israel au Stade de France, après des sifflets lors de l'hymne israélien.

Interrogée par l’AFP, la préfecture de police n’a pas souhaité communiquer d’éléments sur ce court mouvement de foule, dans l’attente de précisions sur les circonstances, « encore floues« .

Un dispositif sécuritaire exceptionnel a été mis en place pour encadrer cette rencontre de Ligue des nations, qui se déroule dans un climat tendu après les violences de la semaine dernière en marge d’un match du Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam.

Israeli fans are causing trouble in France right now



Un total de 4.000 policiers et gendarmes sont déployés autour et, fait rare, dans le stade de Saint-Denis, ainsi que dans les transports en commun et dans Paris. En plus des forces de l’ordre, environ 1.600 agents de sécurité sont mobilisés au stade, tandis que le RAID assure la sécurité de l’équipe d’Israël.