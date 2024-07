À seulement 23 ans, Hanane Mansouri, devient députée de la 8e circonscription de l’Isère avec l’étiquette LR-RN et siègera au parlement aux côtés d’Eric Ciotti. Surprenant quand on sait que le mouvement d’extrême droite a fait de la stigmatisation de la bi-nationalité son cheval de bataille.

Etudiante en master d’administration publique à l’Université de Grenoble, Hanane Mansouri est depuis dimanche députée de la 8e circonscription de l’Isère. Malgré le fait qu’elle soit qualifiée de « parachutée dans le Nord-Isère », la jeune députée d’origine marocaine présentée sur la liste LR-RN a battu avec 54,10% des voix son adversaire écologiste Cécile Michel.

Durant sa campagne, elle a affirmé son ancrage et déclaré « bien connaitre le territoire, puisqu’elle avait habitude de venir militer ici (à la 8e circonscription d’Isère, ndlr) lorsqu’elle était responsable des Jeunes républicains « .

Présidente des Jeunes Républicains de l’Isère, elle a décidé de suivre l’appel d’Eric Ciotti pour une alliance avec le RN avant d’être investie comme candidate aux législatives. Hanane Mansouri estime que cette alliance est nécessaire pour « l’union des droites ». « La décision d’Eric Ciotti a été très courageuse, c’était le moment de le faire » affirme celle qui se positionne surtout contre le « désordre d’Emmanuel Macron » et « le chaos de l’extrême gauche ».

Dans une interview à France 3, la jeune députée fait savoir que son engagement politique est une réponse à « la propagande de gauche et de ses professeurs de sciences économiques et sociales qui lui répétaient qu’en tant que deuxième génération d’immigrés, elle ne s’en sortirait pas ».

La jeune élue rapporte avoir été victime d’insultes racistes, mais jamais au sein de son bord politique. « C’est ironique quand on me dit que je suis dans un parti de racistes, alors qu’ici personne ne m’a jamais ramené à ma condition, contrairement à la gauche » relève-t-elle. Et de rappeler : « Ces attaques racistes venant de la gauche ne m’impressionnent pas, au contraire, elles me motivent! ».

Durant son mandat, Hanane Mansouri compte “tout faire pour renforcer le pouvoir d’achat dans sa circonscription où la majorité des communes ont un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale ». La jeune députée souhaite aussi mener d’autre combats, tel que la sécurité et les services publics.