Le sélectionneur de l’équipe de France féminine Hervé Renard a estimé lundi qu’il était « difficilement concevable » d’être « dans les extrêmes », à six jours du premier tour des élections législatives anticipées.

« J’ai fait six sélections nationales différentes, en plus d’avoir travaillé en Angleterre, en Algérie, et je ne me rappelle pas d’avoir été mal reçu dans un seul de ces pays », s’est rappelé en conférence de presse le sélectionneur des Bleues, qui a notamment entraîné l’Arabie Saoudite, le Maroc, la Côte d’Ivoire et la Zambie.

« Au contraire, je me suis adapté, j’ai respecté la culture, je me suis intégré. Pour moi il est difficilement concevable qu’on puisse être dans les extrêmes, c’est ma façon de penser », a-t-il conclu.

Hervé Renard dirige à Clairefontaine le stage de préparation des Bleues pour les dernières rencontres de qualification à l’Euro-2025 et les Jeux olympiques.

Plusieurs personnalités du football se sont exprimées avant les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, comme les joueurs de l’Equipe de France masculine actuellement en Allemagne pour l’Euro-2024.

Aurélien Tchouaméni a affirmé dimanche avoir « horreur des extrêmes » et être favorable à « une politique d’unité ».

Un point de vue partagé par Kylian Mbappé quelques jours plus tôt alors que de son côté, Marcus Thuram avait appelé « à se battre au quotidien pour que le RN ne passe pas », évoquant la montée de l’extrême droite en France.

Présent aux côtés de Hervé Renard lundi pour une conférence de presse commune, le sélectionneur de l’équipe de France olympique Thierry Henry s’était lui déjà exprimé la semaine dernière en appelant là encore à « faire barrage aux extrêmes » et à aller voter.