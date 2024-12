La motion de censure adoptée par l’Assemblée nationale, entraînant l’éviction de Michel Barnier et de son gouvernement, constitue un événement politique majeur qui pourrait avoir des répercussions profondes sur la stabilité politique en France et les relations internationales. Éclairage de Yassine El Yattioui, secrétaire général de NejMaroc et expert en relations internationales, politiques institutionnelles, géopolitique et diplomatie.

Avec 331 députés votant pour la censure, bien au-delà de la majorité requise de 289, ce renversement marque une rupture historique dans la Ve République. Michel Barnier devient ainsi le premier chef de gouvernement censuré depuis Georges Pompidou en 1962, et son mandat s’inscrit comme le plus éphémère de l’histoire récente. Cet événement soulève des interrogations non seulement sur l’avenir politique du président Emmanuel Macron, mais aussi sur la viabilité de l’équilibre institutionnel en France et sur les implications internationales, notamment dans les relations avec le Maroc.

La censure du gouvernement Barnier représente une démonstration éclatante des tensions politiques qui traversent la France. La fracture entre l’exécutif et le législatif est désormais flagrante, exposant les limites du système politique actuel. Pour Emmanuel Macron, cet échec souligne la difficulté croissante de gouverner sans une majorité parlementaire stable. Bien que constitutionnellement protégé par le quinquennat présidentiel, le chef de l’État voit son autorité fragilisée.

Si une nouvelle motion de censure devait être adoptée avant l’été, le spectre d’une dissolution de l’Assemblée nationale, voire d’une élection présidentielle anticipée, deviendrait une possibilité tangible. Une telle perspective pourrait engendrer une instabilité durable, alimentant le désordre politique et la défiance citoyenne à l’égard des institutions.

Incertitude budgétaire

L’éviction de Michel Barnier a également des conséquences immédiates sur les finances publiques. Le rejet de la loi de finances pour 2025 interrompt les coupes budgétaires prévues, notamment les 5 milliards d’euros de prélèvements ciblant les collectivités locales. Si cela peut temporairement être perçu comme une bonne nouvelle par ces dernières, le sentiment général reste celui d’un sursis. Selon Christian Escallier, expert financier, l’absence de budget voté d’ici au 31 décembre 2024 contraindra le gouvernement à appliquer le budget de l’année précédente par une loi spéciale.

Cette situation mettra à rude épreuve les départements les plus fragiles, privés des soutiens spécifiques initialement prévus. L’incertitude budgétaire renforce ainsi les tensions entre l’État et les collectivités territoriales, qui se sentent à nouveau marginalisées par les choix de l’exécutif.

Sur le plan économique, cette crise institutionnelle inquiète particulièrement les milieux d’affaires. Le président du Medef, Patrick Martin, a exprimé sa préoccupation face à l’instabilité actuelle, appelant à un retour rapide à la confiance et à une trajectoire économique claire. Les entreprises, qui ont besoin de visibilité pour planifier leurs investissements, se retrouvent confrontées à un environnement incertain. Si le prochain gouvernement ne parvient pas à restaurer un minimum de stabilité, les conséquences pourraient être graves, affectant la croissance économique et l’attractivité de la France sur la scène internationale. À ce titre, la démission de Michel Barnier laisse un vide politique qui, selon plusieurs observateurs, pourrait laisser des « traces profondes » dans le paysage économique.

Emmanuel Macron, confronté à cette crise, doit maintenant choisir un nouveau Premier ministre capable de rétablir la confiance entre les différentes forces politiques et sociales du pays. Plusieurs noms circulent, dont celui de François Bayrou, leader du MoDem et figure centriste. Bayrou pourrait incarner une option consensuelle, mais son éventuelle nomination ne garantit pas un apaisement des tensions. En effet, la question sociale, évoquée par la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, demeure l’une des priorités majeures. L’urgence de répondre aux inégalités croissantes et aux attentes des citoyens pèse lourdement sur les épaules du prochain chef de gouvernement. Si l’exécutif échoue à apporter des réponses concrètes, les mobilisations sociales risquent de se multiplier, alimentant davantage le climat d’instabilité.

Cette situation complexe pose également la question des limites du système de la Ve République. Le président, bien que théoriquement doté de pouvoirs considérables, se trouve dans une position délicate lorsqu’il perd le soutien de l’Assemblée nationale. La motion de censure reflète une évolution où les parlementaires jouent un rôle plus affirmé face à l’exécutif, mais cela peut également aggraver la paralysie politique si les divisions persistent. Ce paradoxe met en lumière la nécessité d’une réforme institutionnelle pour renforcer la coopération entre les pouvoirs et éviter les blocages récurrents. Si aucune solution durable n’est trouvée, la fragilisation continue du système politique pourrait conduire à une crise institutionnelle encore plus profonde.

Quid des relations des franco-marocaines?

Sur le plan international, la démission du gouvernement Barnier n’aura pas d’impact significatif sur les relations franco-marocaines. Ces relations reposent sur des intérêts stratégiques mutuels dans les domaines économique, culturel, et sécuritaire. Les récents développements, tels que les partenariats dans les énergies renouvelables ou les partenariats multidimensionnels témoignent d’une relation bilatérale bien ancrée. Même si le changement de gouvernement entraîne une réorientation des priorités internes, il est impossible que Paris modifie sa politique à l’égard de Rabat. En ce sens, la continuité diplomatique demeure la norme, malgré les turbulences internes.

Cependant, cette stabilité relative sur le plan international contraste avec les incertitudes qui entourent l’avenir politique en France. La possibilité d’élections anticipées, bien que constitutionnellement rare, ne peut être totalement exclue si les motions de censure continuent à bloquer l’action gouvernementale. Une telle issue, bien que radicale, pourrait offrir une opportunité de redéfinir les rapports de force politiques et de restaurer une certaine légitimité démocratique. Toutefois, elle comporte également des risques considérables, dont notamment celui d’amplifier les fractures sociales et politiques. Le contexte actuel, marqué par une montée des populismes et une défiance accrue envers les élites, rend toute échéance électorale imprévisible et potentiellement déstabilisante.

La motion de censure ayant conduit à la démission de Michel Barnier illustre les défis complexes auxquels la France est confrontée. Elle met en lumière une instabilité politique croissante, exacerbée par des tensions entre l’exécutif et le législatif, ainsi que par des attentes sociales pressantes.

Si Emmanuel Macron parvient à nommer un Premier ministre capable de restaurer la confiance et d’apaiser les tensions, il pourra peut-être éviter une crise institutionnelle majeure. Cependant, le spectre d’élections anticipées demeure un risque plausible si les blocages persistent. Sur le plan international, les relations avec le Maroc, ancrées dans des intérêts stratégiques solides, resteront inchangées, illustrant une continuité diplomatique malgré les turbulences internes. Pour l’avenir, l’enjeu central réside dans la capacité des institutions françaises à surmonter ces crises et à retrouver une stabilité indispensable à la cohésion nationale et à l’attractivité économique.