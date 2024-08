L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a annoncé avoir procédé à la mise en production du projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de Souk Sebt Ouled Nemma, Ouled Ayad et Dar Ould Zidouh, relevant de la province de Fquih Ben Salah.

Le projet de renforcement et de sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes de Souk Sebt Ouled Nemma, Ouled Ayad et Dar Ould Zidouh, comprend l’extension de la station de traitement d’Afourer et de la station de pompage d’eau brute ainsi que la pose de 60 km de canalisations, indique un communiqué de l’ONEE parvenu à la MAP.

La mise en service de cet important projet pour un coût global d’environ 134 millions de DH, financé par un prêt de la Banque Africaine de Développement (BAD) permettra de produire un débit d’eau supplémentaire d’environ 16.400 m3/jour et par conséquent la sécurisation de la desserte en eau potable des villes précitées et des communes avoisinantes à l’horizon 2035, précise l’ONEE.

S’inscrivant dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027 dont la convention a été signée le 13 Janvier 2020 devant le roi Mohammed VI, ce projet permettra de pallier les déficits enregistrés dans l’alimentation en eau potable de cette zone suite à la baisse du niveau de la nappe engendrée par la faiblesse des apports pluviométriques qu’a connue la région ces dernières années, conséquence des années de sècheresse successives.

Bénéficiant à une population globale de 100.000 habitants, ce projet d’envergure contribuera à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique de la région, conclut le communiqué.