Le Forum Marocain de l’Emploi et de la Compétence, organisé mardi 26 novembre à Casablanca, marque une étape importante dans la dynamique de l’emploi au Maroc. Cet événement, orchestré par Industrie du Maroc Magazine et LinkedIn Local Morocco, vient en réponse aux défis actuels du marché du travail. Il a réuni divers acteurs clé pour une journée de discussions, de partages et de réseautages.

L’ouverture du forum a été marquée par les interventions de deux figures importantes du gouvernement marocain : Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Younès Sekkouri, ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Leurs discours ont mis en lumière les enjeux cruciaux du marché de l’emploi, notamment la nécessité de créer davantage d’emplois pour les jeunes et d’adapter les compétences aux besoins du marché.

Ryad Mezzour a souligné l’urgence de sortir de la zone de confort et de promouvoir l’audace parmi les chefs d’entreprise pour créer de nouveaux emplois. Il a insisté sur le fait que l’emploi n’est pas un luxe, mais une obligation nécessaire pour le développement économique du pays. De son côté, Younès Sekkouri a annoncé deux grandes initiatives : un budget important pour les NEET (jeunes sans emploi, éducation ou formation) et un investissement accru dans le système d’apprentissage en situation de travail.

Un Programme riche et diversifié

Le forum a proposé un programme varié, conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs du marché du travail. Il y a eu des tables rondes sur la transformation numérique, des keynotes sur les stratégies de création d’emplois, et des masterclass sur l’alignement des compétences avec les opportunités professionnelles.

Les participants ont eu également l’opportunité de participer à des sessions de networking, facilitant les échanges entre chercheurs d’emploi et recruteurs. Ces sessions ont été essentielles pour tisser des liens professionnels et découvrir de nouvelles opportunités.

L’un des moments forts de la journée a été la présentation de Maryam Mazani, conceptrice de LinkedIn Local Morocco, qui a souligné l’importance des outils numériques pour booster les compétences et positionner le Maroc comme un acteur clé à l’échelle mondiale. Elle a insisté sur l’usage stratégique des plateformes numériques pour maximiser les opportunités de carrière et améliorer la visibilité des professionnels marocains.

Le Forum Marocain de l’Emploi et de la Compétence a également proposé des solutions concrètes et stratégiques pour y faire face. Les interventions inspirantes des ministres et des experts présents ont permis de tracer des pistes d’amélioration pour l’avenir. Cet événement, en rassemblant divers acteurs et en favorisant les échanges, contribue à créer un écosystème favorable à l’innovation et à la création d’emplois au Maroc.