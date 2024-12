Rabat a accueilli ce mardi le Forum des PME africaines, organisé par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. L’événement, tenu avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, a réuni des acteurs clés de l’écosystème PME, et servi de cadre pour la présentation de l’étude sur les complémentarités des chaînes de valeur africaines.

Les PME et PMI sont au cœur de la création d’emplois sur le continent africain, a déclaré Younès Sekkouri, ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences. Le ministre, qui intervenait lors du discours d’ouverture du Forum de la PME africaine, a indiqué que les petites entreprises sont tributaires de 60% des postes d’emplois sur le continent, soulignant que le Maroc est au-dessus de la moyenne avec plus de 75%. Aussi, a-t-il jugé nécessaire d’identifier des outils qui favoriseront la convergence entre les différents piliers du développement, dont font partie l’économie et le social.

Pour Younès Sekkouri, il convient aussi de rendre plus flexibles les politiques pour permettre une mobilité optimale des PME et PMI, rappelant leur rôle majeur dans la création d’emplois décents. Il est également revenu sur le principe du libre-échange qu’il perçoit comme « un outil gagnant-gagnant, profitable aux exportateurs et aux populations locales ». Il a aussi mis en lumière les défis classiques des déséquilibres et l’importance d’initiatives comme le Projet de la Façade Atlantique, qui nécessite une implication collective pour un développement harmonieux.

PME, exploiter les complémentarités

À sa suite, le président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, Chakib Alj, a mis en avant l’exploitation des complémentarités existantes entre les pays africains pour le développement du continent. « Actuellement, l’Afrique représente seulement 1,8% de la production manufacturière mondiale et 15% du commerce mondial », s’est-il offusqué. Et de renchérir : « Pourtant, avec 60% des terres arables mondiales et une population jeune en croissance, le continent a un potentiel énorme ».

Pour maximiser cette croissance, le président du patronat marocain a mis le doigt sur l’importance des outils comme la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) pour renforcer les chaînes de valeur en intégrant les PME et en promouvant le « Made in Africa ». « Le développement des infrastructures modernes, l’harmonisation des réglementations et la formation de la jeunesse sont cruciaux pour réussir cette transformation », a-t-il conclu.

Renforcer les chaînes de valeur

Solomon Quaynor, Vice-Président chargé du secteur privé, de l’infrastructure et de l’industrialisation du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), a abondé dans le même sens. Il a affirmé que le développement du continent africain ne se fera pas uniquement à travers l’exportation de matières premières. Il a rappelé qu’avec une composition de plus de 90% du tissu économique africain, les PME bénéficieront les premières du renforcement des chaînes de valeur et de la complémentarité. Aussi, la BAD, a-t-il dit, s’engage résolument à soutenir les PME pour permettre une croissance inclusive et durable.

Mateo Patrone, Vice-Président Banking de la Banque Européenne de Développement, a pour sa part réitéré le soutien de son institution aux initiatives visant le développement des PME, en raison de leur rôle crucial dans l’économie et la création d’emploi.

Cette phase d’ouverture a cédé la place à la présentation des résultats de l’étude sur les complémentarités des chaînes de valeur. Une étude réalisée par la CGEM et présentée par Abdou Souleye Diop, président de la Commission Afrique de ladite institution.

Ce forum a mis en lumière les défis et les opportunités pour les PME et PMI dans le développement du continent africain. Il en est ressorti que l’innovation, la co-industrialisation et l’intégration des chaînes de valeur sont des éléments clés pour une croissance durable et inclusive. Ainsi, le Royaume, avec ses atouts et son engagement, se positionne comme un acteur stratégique pour impulser la co-industrialisation et la complémentarité des chaînes de valeur entre les pays africains.