Le Nigeria a exprimé par la voix de son ministre du Travail et de l’Emploi, Nkeiruka Onyejeocha, son souhait de tirer profit de l’expérience du Maroc dans le domaine de la formation professionnelle.

La ministre nigériane, qui s’exprimait lors d’une réunion mardi avec l’ambassadeur du Maroc au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, a souligné que son pays aspire tirer profit de l’expertise du Maroc en matière de renforcement des capacités, en particulier dans le domaine de la formation professionnelle, en vue d’améliorer le développement des compétences, domaine dans lequel le Maroc a obtenu d’excellents résultats.

Le gouvernement nigérian est disposé à s’associer au ministère marocain chargé de l’emploi pour faire progresser la formation professionnelle, le développement des compétences, la sécurité sociale et le développement coopératif dans les secteurs formel et informel de l’économie du pays, a indiqué Mme Onyejeocha.

La responsable nigériane a estimé que ce partenariat vise à stimuler la croissance économique, le bien-être social et le développement du capital humain au Nigeria, précisant qu’il permettra également d’améliorer le développement et la certification des compétences afin de stimuler l’efficacité et la productivité de la main-d’œuvre.

« Ce partenariat entend non seulement créer des emplois et générer des recettes en devises à travers l’exportation de travailleurs qualifiés, mais aussi promouvoir une approche de renforcement des capacités qui permettra aux Nigérians d’acquérir les compétences nécessaires pour le marché mondial », a-t-elle expliqué.

Elle a considéré que le développement du capital humain est un autre objectif crucial et relevé que la qualification et la requalification de la main-d’œuvre favorisent la croissance économique et encouragent le développement coopératif et l’esprit d’entreprise.

Cette réunion s’inscrit dans le prolongement de la rencontre de la ministre nigériane avec le ministre marocain de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekouri, en marge de la dernière conférence de l’OIT tenue à Genève.