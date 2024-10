Entre Clasico espagnol et Classique français, en plus des autres matchs des championnats européens, certains Lions de l’Atlas étaient bien dans leurs crampons ce week-end. H24Info les a notés.

En France, en Espagne, en Turquie et aux Pays-Bas, les internationaux marocains ne cessent de briller. Ce fut également le cas le week-end dernier, où certains cadres de la sélection nationale étaient bien dans leurs crampons, tandis que d’autres ont enfin signé leur retour, à l’image d’Ismael Saibari.

Ligue 1

OM-PSG (0-3)

Achraf Hakimi: 8,5/10

L’on ne se rend peut-être pas compte du début de saison que réalise Achraf Hakimi. Du haut de ses 10 matchs joués, Ligue 1 et Ligue des champions confondus, son compteur affiche 2 buts et 3 passes décisives, sans parler de son apport défensif aussi.

Hier dimanche, le Marocain a encore étalé son talent lors du Classique OM-PSG. C’est grâce à un de ces centres, qui a provoqué un but CSC de Balerdi, que le club parisien a doublé la mise. Il a également délivré pas moins de 3 passes clés tout en réussissant 74 passes/78 (95% de réussite).

Montpellier-Toulouse (0-3)

Zakaria Aboukhlal: 9,5/10

Zakaria Aboukhlal est définitivement de retour. Le joueur du TéFéCé a été très décisif ce dimanche contre Montpellier. Il ne lui a en effet fallu que 8 minutes de jeu pour inscrire un doublé (5e et 8e). C’est également lui qui a livré la passe décisive qui a permis à Toulouse d’alourdir le score à la (27e). En 84 minutes de match, le Marocain a remporté 3/6 duels au sol et tous ses duels aériens (6/6). Grand absent des dernières listes de Walid Regragui, il pourrait, au vu de sa forme actuelle, retrouver la sélection nationale.

Liga

Betis-Atletico Madrid (1-0)

Abde Ezzalzouli: 8/10

Depuis les Jeux olympiques de Paris 2024, Ez semble avoir retrouvé son niveau, lui qui a fait face à de nombreuses critiques la saison dernière. C’est aussi le cas en sélection marocaine, où il a brillé lors des derniers rassemblements. Ce dimanche lors de la victoire contre l’Atletico, il a d’ailleurs été nommé Homme du match.

Le Betis a remporté la rencontre sur un but CSC de Giménez provoqué par le jeune Lion de l’Atlas. Ce dernier a même failli alourdir le score à 2 reprises, dont une de ses frappes qui s’est butée contre les bois adverses. L’ailier marocain s’est imposé en tant que titulaire indiscutable au sein de la formation andalouse.

Eredivisie

PSV-Zwolle (6-0)

Ismael Saibari: 8/10

Saibari et le PSV poursuivent leur série d’invincibilité en Eredivisie. Lors de l’écrasante victoire samedi contre Zwolle, le milieu de terrain marocain a délivré deux passes décisives. Avec un taux de 93% de passes réussies (28/30) ainsi que 4 passes clés, Saibari a remporté 7/9 de ses duels au sol, créant ainsi 2 grandes opportunités qui auraient pu se concrétiser. Il est actuellement à 1 but et 3 passes décisives en championnat et en Ligue des champions.

🇲🇦

Süper Lig

Fenerbahçe-Bodrum (2-0)

Youssef En-Nesyri: 7,5/10; Sofyan Amrabat: 7,5/10

En Turquie, En-Nesyri et Amrabat poursuivent leur rythme de croisière sous la houlette du “Special One”, José Mourinho. Hier contre Bodrum, les deux Lions de Fenerbahçe étaient bien opérationnels. En-Nesyri a ouvert le score à la 15e minute avec un but de la tête, comme il les aime bien, tandis qu’Amrabat a été passeur décisif sur le second but. Le milieu de terrain s’est complètement transformé depuis son arrivée en Turquie. Hier, il a réussi 91 passes sur 102, soit un taux de 89%.