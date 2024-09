Eliesse Ben Seghir, Ilias Akhomach et Noussair Mazraoui. ©Montage H24Info

Les supporters des Lions de l’Atlas ont eu droit à un week-end très chargé. Plusieurs joueurs marocains ont été titulaires avec leurs clubs dans les championnats européens, mais peu ont vraiment brillé.

En Ligue 1, l’AS Monaco accueillait dimanche Le Havre pour un match impliquant trois Lions de l’Atlas: Eliesse Ben Seghir pour le club de la Principauté et Oussama Targhalline et Yassine Kechta pour la partie adverse. La rencontre s’est soldée par un score de 3-1 et c’est grâce à Ben Seghir que les Monégasques ont alourdi le score à la 66e minute de jeu. Le jeune Lion de l’Atlas (19 ans) a trouvé le chemin des filets sur une frappe enroulée. Grâce à cette victoire, Monaco s’installe à la 3e place de la Ligue 1 avec 13 points.

Cependant, pour Targhalline et Kechta, milieux du Havre, la saison commence mal. Du haut de ses 6 points et à la 5e journée de la Ligue 1, le club se trouve à la 12e place. Contre Monaco, Kechta semblait néanmoins un peu plus efficace que son coéquipier sans pour autant pouvoir faire pencher le jeu en faveur de son club.

Du côté de la Liga espagnole, Villarreal faisait face ce dimanche à l’actuel leader du championnat espagnol: le FC Barcelone. Mais le club d’Ilias Akhomach a essuyé une lourde défaite sur son terrain (1-5). Le Lion de l’Atlas est entrée en jeu à la 78e minute alors que son équipe était déjà menée à 4-1. Malgré sa technique et ses dribbles, il n’a pas su alléger le score.

Manchester United était attendu samedi dernier contre Crystal Palace dans le cadre de la 5e journée de la Premier League. La rencontre s’est soldée par un match nul (0-0), mais encore une fois, Noussair Mazraoui s’est remarquablement distingué avec les Red Devils.

Toujours dans la constance depuis son arrivée, le Lion de l’Atlas, devenu un titulaire incontournable pour Erik ten Hag, a été solide défensivement et offensivement. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, il a été applaudi par les milliers de fans du club anglais, dont certains estiment carrément qu’il s’agit du meilleur transfert du club lors du dernier mercato estival.