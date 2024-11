Les Lions de l’Atlas reprennent du service dès ce vendredi avec leurs clubs respectifs avec un week-end qui s’annonce passionant. Voici le programme.

Après la trêve internationale lors de laquelle les Lions de l’Atlas ont brillé de mille feux dominant ainsi le Gabon (1-5) et le Lesotho (7-0), ces derniers sont d’ores et déjà prêts pour prendre part aux différents championnats européens avec leurs clubs. En France, en Espagne et au Royaume-Uni pour ne citer que ceux-là, l’heure est à la reprise pour nos internationaux et au grand bonheur des milliers de fans des Lions.

Ligue 1

C’est par un choc de joueurs marocains que le Championnat français compte ouvrir la 12e journée. L’AS Monaco d’Eliesse Ben Seghir accueille le Stade Brestois d’Ibrahim Salah. Le club de la principauté, deuxième du classement, compte bel et bien confirmer ce vendredi face à Brest qui titube en championnat cette année (13e place). Avec dans ses rangs un Ben Seghir en forme (4 buts, 2 passes décisives) en 11 matchs, Monaco vise le sommet cette année tant sur le plan national qu’en compétition européenne.

Lire aussi: Lions de l’Atlas: Achraf Hakimi prolonge au PSG jusqu’en 2029

L’on aura également droit à un autre duel des Lions de l’Atlas ce vendredi avec PSG-Toulouse. Achraf Hakimi jouera donc contre Zakaria Aboukhlal. Ce dernier a fait son retour cette année en Ligue 1 après plusieurs mois d’absence due à une blessure. Et son retour fulgurant est applaudi par le coach du TFC ainsi que les supporters. Face à lui, la constance d’Hakimi qui s’est imposé au sein du club parisien, leader du championnat, en tant que 2e capitaine. La dernière fois que les deux clubs ont croisés le fer, le PSG a essuyé une lourde défaite (1-3). Ce match promet d’être captivant, surtout avec les rôles clé des 2 joueurs marocains au sein de leurs clubs.

Zakaria Aboukhlal a été sélectionné pour remplacer Akhomach. 🇲🇦✅ pic.twitter.com/cSbr2Wxfwz — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) November 12, 2024

Liga

Après avoir fini meilleur buteur des qualifications de la CAN 2025 avec notamment 7 buts en 4 matches sous les couleurs marocaines, Brahim Diaz fait son retour ce dimanche avec les Merengues. Le Real Madrid, 2e du classement, affrontera Leganés 14e. Avec 27 points, les Madrilènes se retrouvent à quelques 6 points du leader actuel du tableau, le Barça (33 points). Toutefois, le Marocain doit suivre les choix tactiques de Carlo Ancelotti qui préfère le garder sur le banc. Cela pourrait d’ailleurs changer au vu de ses récentes prestations avec les Lions de l’Atlas.

Retour sur les éliminatoires de Brahim Diaz 🦁 7 buts ⚽️ en 4 matchs 💥pic.twitter.com/Gfe0HN20NV — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT 🇲🇦🇶🇦 (@MountakhabOf) November 21, 2024

Lire aussi: Lions de l’Atlas: Aguerd laissé au repos pour la Copa del Rey

Dimanche, Nayef Aguerd enfilera le maillot de la Real Sociedad après avoir été mis au repos par le coach. En effet, un grand match attend le patron de la charnière des Lions de l’Atlas face à l’Athletic Bilbao. Le défenseur marocain réalise un de ses meilleurs débuts de saison en Europe. Pour rappel, Aguerd a atterri lors du dernier mercato à la Sociedad et est déjà un titulaire indiscutable. Solide défensivement avec un soutien de qualité en attaque avec ses passes et transversales, il est acclamé également par les supporters dudit club.

Premier League

Malgré un début compliqué pour Manchester United cette année, la nouvelle recrue marocaine du club s’est rapidement démarquée. Noussair Mazraoui s’est imposé dans l’effectif mancunien… en jouant dans différents postes! Ce dimanche, le Marocain jouera son premier match sous la houlette du nouveau coach Ruben Amorim. Man U est attendu contre Ipswich Town. Et en raison de son niveau actuel, Amorim devrait lui aussi le titulariser ce week-end.

La solidité défensive de Noussair Mazraoui 🙅‍♂️🚫 #MUFC pic.twitter.com/CELgPWRbE3 — Manchester United (@MUnitedFR) November 14, 2024

Parallèlement, un match important attend Bilal El Khannouss qui évolue lui aussi en Premier League avec Leicester. Ce dernier, 15e du tableau, devra faire contre Chelsea, 3e avec 19 points. Malgré un temps de jeu réduit, le jeune marocain a ouvert son compteur de buts pour son nouveau club contre Manchester United. Âgé de 20 ans seulement, El Khannouss a besoin de plus temps de jeu. Il pourrait d’ailleurs commencer sur la pelouse contre les Blues.

Süperlig

En Turquie, Sofyan Amrabat et Youssef En-Nesyri reprennent du service avec la rencontre Kayserispor-Fenerbahçe. Après un rassemblement décisif pour tous les deux, sous la houlette de Regragui, c’est désormais José Mourinho qui prend les commandes. Arrivés cet été en Turquie, le premier s’est montré constant tandis que En-Nesyri connaît des hauts et des bas. Toutefois ce dernier peut compter sur le soutien du “Special one” qui ne cesse de prendre sa défense.

Lire aussi: Fenerbahçe: Sofyan Amrabat marque et réalise une performance inédite de sa carrière (vidéo)

Voici le programme complet des Lions de l’Atlas

– Ligue 1

Vendredi

Monaco-Brest 19h00

PSG-Toulouse 21h00

Samedi

Lens-Marseille 17h00

Dimanche

Lille-Rennes 15h00

Nantes-Le Havre 17h00

Nice-Strasbourg 20h45

– Liga

Samedi

Valence-Betis 14h00

Girona-Espanyol 18h30

Dimanche

Leganés-Real Madrid 18h30

Bilbao-Real Sociedad 21h00

– Premier League

Samedi

Leicester-Chelsea 13h30

Dimanche

Ipswich Town-Manchester United 17h30

– Serie A

Samedi

Hellas Vérone-Inter Milan 15h00

Dimanche

Côme-Fiorentina 15h00

Lazio-Bologne 20h45

– Süperlig

Samedi

Kayserispor-Fenerbahçe 14h00

Bodrum-Galatasaray 17h00

– Eredivisie

Samedi

PSV Eindhoven-Groningen 21h00

Superleague

Dimanche

Panetolikos-Pana 16h00

Olympiakos-AEK Athènes 19h30