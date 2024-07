L’international marocain Ayoub El Kaabi a prolongé son contrat avec l’Olympiacos, a annoncé lundi le club grec, sans préciser la durée du contrat.

« Nous avons lutté et gagné ensemble, nous avons conquis ensemble et maintenant nous allons continuer à rêver ensemble! Ayoub El Kaabi a renouvelé son contrat avec l’Olympiacos« , a indiqué le club grec sur son compte X.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

July 22, 2024