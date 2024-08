Le club anglais Cardiff City FC a signé un contrat avec l’international néerlandais d’origine marocaine Anouar El Ghazi, pour une saison.

Cardiff City, qui évolue en Championship (D2 anglaise), a annoncé sur son site officiel l’arrivée du joueur Anouar El Ghazi, devenu célèbre après avoir été limogé par le club allemand de Mayence en novembre dernier à cause de ses prises de positions concernant le conflit Israël-Hamas.

Avant son atterrissage chez les Bluebirds, Anwar a connu une carrière de joueur exceptionnelle, jouant pour l’Ajax, Lille, Aston Villa, Everton et le PSV. «Il a également de l’expérience en Championship, ayant remporté la promotion avec Aston Villa lors de la saison 2018/19, marquant lors de la victoire en finale des play-offs contre Derby County», a écrit le club anglais sur son site.

Début juillet, El Ghazi (29 ans) a gagné son procès contre le club de Mayence, qui l’avait limogé en novembre pour ses prises de positions concernant le conflit Israël-Hamas. Le joueur avait porté plainte contre l’interruption de son contrat et du versement de son salaire décidée après une publication pro-palestinienne sur les réseaux sociaux.

Dans un message sur son compte Instagram le 17 octobre, l’ailier droit avait apporté son soutien aux Palestiniens, terminant par la formule «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre».

Cette publication est «couverte par la liberté d’expression», a noté la cour, pour qui le licenciement est injustifié et le contrat demeure valable. Le club a donc dédommagé El Ghazi, qui compte deux sélections en équipe nationale des Pays-Bas, de 1,5 million d’euros et renoué son contrat.

El Ghazi a déclaré être «excité» suite à cette signature. «J’ai vraiment faim et j’ai hâte de jouer pour ce grand club. La ville est incroyable. Je dois me sentir chez moi et depuis mon arrivée ici, je me sens bien», a-t-il affirmé.

«Je sais que je n’ai pas joué depuis un moment. Je suis resté en forme, mais l’entraînement en équipe est évidemment différent. Quand je serai en pleine forme, je veux aider l’équipe en marquant des buts, en faisant des passes décisives et en mettant mon expérience à profit. Je donnerai tout pour ce maillot», a poursuivi l’ailier.