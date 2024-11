Convoqué pour prendre part à la trêve internationale sous les couleurs des Pays-Bas, Couhaib Driouech ne pourra cependant pas enfiler la tunique orange. Voici pourquoi.

Couhaib Driouech, qui évolue actuellement avec l’équipe A du PSV Eindhoven, a été appelé pour la première fois avec l’équipe nationale espoir des Pays-Bas après sa non-convocation par Walid Regragui.

Mais le jeune ailier ne pourra pas enfiler la tunique des Oranje, en tous cas pas pour ce rassemblement. L’on apprend en effet sur le site officiel de la sélection néerlandaise qu’il est « inéligible pour jouer« .

Couhaib Driouech won’t be available for the upcoming friendly games with #JongOranje. The PSV forward, who was called up for the first time by Michael Reiziger, is ineligible to play. ⤵️https://t.co/DpgAkyC61D

— OnsOranje (@OnsOranje) November 11, 2024