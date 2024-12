En Ligue 1, en Liga ou encore en Premier League, plusieurs Lions de l’Atlas ont fait le bonheur des supporters des plus grands clubs d’Europe ce week-end. Voici les notes que H24Info leur a attribuées.

Ligue 1

Achraf Hakimi: 8,5/10

Après avoir enchaîné les victoires depuis plusieurs journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a été accroché par Nantes (1-1) ce week-end. Et c’est le vice-capitaine Achraf Hakimi qui a marqué le but parisien après seulement 2 minutes de jeu. Le Lion de l’Atlas a même failli alourdir le score quelques minutes après, suite à un débordement sur le flanc droit. En plus de son but, Hakimi a délivré deux passes clés et a réussi 115 passes sur un total de 124. Sur le plan défensif, il a été solide avec 2 interceptions, 2 tacles réussis et un dégagement. Le Marocains est actuellement à 2 buts et 4 passes décisives en championnat cette année.

Achraf Hakimi: world’s best fullback 🇲🇦⭐️ pic.twitter.com/bNSpZneIlc — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) December 1, 2024

Sofiane Diop 7,5/10

Sofiane Diop retrouve ses marques. Après une longue absence, le jeune milieu offensif de l’OGC Nice a retrouvé les pelouses cette saison. Il a été buteur malheureux ce dimanche contre Lyon (4-1). Lors de ce match, le jeune Marocain a été le joueur le plus dangereux du club niçois avec 2 tirs cadrés, un taux de 82% de passes réussies, et 3/2 duels remportés. En 10 matchs de Ligue 1, Diop a trouvé le chemin des filets à 3 reprises et délivré 2 passes décisives.

Sofiane Diop vs Lyon 🇲🇦✨ pic.twitter.com/yHDFTWlzdY — Packm 🔎•🎥 (@SouhailPackm) December 1, 2024

Liga

Nayef Aguerd 6,5/10

Avant sa sortie sur blessure lors de la victoire de la Real Sociedad contre Betis (2-0), Nayef Aguerd avait bien entamé la rencontre. Titulaire et constant depuis son arrivée cet été au sein du club basque, le patron de la charnière des Lions de l’Atlas fait le bonheur des supporters, qui l’ont d’ailleurs élu Joueur du mois de novembre. En 45 minutes de jeu, Aguerd a remporté quasiment tous ses duels (4/6) tout en réussissant 34/39 passes, dont 3/4 longs ballons. Quant à sa blessure, le club n’a pas encore donné plus de détails.

Brahim Diaz 6/10

Profitant des absences de certains coéquipiers, Diaz retrouve le rôle de titulaire au sein du Real Madrid. Dimanche, le Marocain a joué les 90 minutes de la rencontre contre Getafe (2-0), mais il n’a pas su se démarquer malgré ses 3 passes clés. Il a d’ailleurs raté une énorme occasion lors d’un face-à-face avec le portier adverse.

Premier League

Noussair Mazraoui 6/10

Depuis son recrutement par Manchester United, Noussair Mazraoui enchaîne les prestations XXL. Mais ce dimanche, le latéral marocain n’était pas vraiment sous son meilleur jour: il n’a disputé que 56 minutes lors de la large victoire des Red Devils face à Everton (4-0). Ses statistiques affichent un taux de passes réussies de 87% (58/67), 2/2 duels aériens remportés, 2/6 duels au sol remportés, 1 interception, 1 tacle et 5/9 longues passes réussies. Une pâle version de Mazraoui au vu de ses derniers matchs.

Eredivisie

Ismail Saibari 9/10

Lors du match Utrecht-PSV Eindhoven (2-5), Ismael Saibari a été magistral. Le milieu de terrain marocain a fait preuve, encore une fois, de son talent en marquant 2 buts, en plus d’une passe décisive. Il a à son actif, après 10 matchs du championnat néérlandais, un total de 3 buts et 5 passes décisives.