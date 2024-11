Achraf Hakimi, Ayoub El Kaabi, Noussair Mazraoui… Une nouvelle fois, les internationaux marocains ont brillé ce week-end dans les clubs européens.

Comme chaque lundi, H24Info note les prestations des internationaux marocains qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde. En France, au Royaume Uni et en Turquie, pour ne citer que ceux-là, les Lions de l’Atlas brillent de mille feux… et certains sortent du lot.

Ligue 1

Achraf Hakimi: 8,5/10

Achraf Hakimi, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, était en forme vendredi contre le Toulouse FC (3-0) de Zakaria Aboukhlal. Alors qu’il portait le brassard du capitaine lors de ce match, c’est grâce à un de ces centres que le PSG a ouvert le score. En plus de son assist, le Marocain a été magistral: 8/11 duels réussis, 70/83 passes réussies, 2 passes clés… La constance rime définitivement avec Hakimi!

The perfect pass from Achraf Hakimi to set up João Neves on Friday! #PSGTFC La #PasseDé presented by @Yassir_Global 💪 pic.twitter.com/3AQ2ULQRzs — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 25, 2024

Eliesse Ben Seghir: 8/10

Du côté de l’AS Monaco, Eliesse Ben Seghir traverse une période euphorique. Le joueur d’à peine 19 ans ne cesse de surprendre depuis le début de la saison. C’est grâce à une de ses passes, dès la 5e minute de temps, que Maghnes Akliouche a marqué le premier but des monégasques. La jeune pépite marocaine a également délivré 3 passes clés en plus d’un taux de 82% de passes réussies et de 3/3 centres réussis. En club et en sélection, Ben Seghir régale cette saison.

La passe décisive d’Eliesse Ben Seghir avec Monaco face à Brest. 🍯 🇲🇦🔥 pic.twitter.com/cPUFQ3D6Bb — FRMF Xtra (@FRMFXtra) November 22, 2024

Premier League

Noussair Mazraoui: 8/10

Encore une master-classe du latéral droit marocain avec Manchester United. Lors de la rencontre contre Ipswich, Noussair Mazraoui a une fois de plus fait preuve de sa polyvalence. Le joueur a joué en tant que latéral dans un premier temps avant de switcher en tant que défenseur central… Avec 11/16 duels gagnés, 104/114 passes réussies, 5/9 passes longues, une passe clé et 2 dribbles réussis, Nouss’ a été l’un des meilleurs joueurs de Man U ce dimanche.

Noussair Mazraoui vs Ipswich. Main Action 🎬 pic.twitter.com/dy3u8H0wkV — 曼联球迷 (@_Utdbaki) November 24, 2024

Superleague

Ayoub El Kaabi 10/10

L’attaquant marocain de l’Olympiakos grec a encore frappé. Ayoub El Kaabi a marqué un hat-trick contre AEK Athènes (4-1). Après 12 matchs en championnat, le Marocain affiche à son compteur 10 buts et 2 passes décisives. El Kaabi est sur la bonne voie pour battre son record de 18 buts en 31 matchs réalisé lors de la saison précédente. L’attaquant est en très bonne forme.

Triplé d’Ayoub El-Kaâbi avec l’Olympiakos : 53 buts & 6 passes décisives depuis la saison dernière TCC. 🇲🇦🤯🎩 pic.twitter.com/L3YsVfLfrt — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) November 24, 2024

Süperlig

Youssef En-Nesyri: 7,5/10

Critiqué à son arrivée par les supporters du Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri prouve qu’il a bien le niveau à chaque rencontre. Il l’a fait encore une fois ce week-end contre Kayserispor (2-6). C’est d’ailleurs lui qui a marqué le 4e but du club turc. Il est actuellement à 5 buts et une passe décisive en 16 matchs toutes compétitions confondues. José Mourinho, coach du club se dit fier de l’avoir dans son effectif.

🐪 GOOOOL DE YOUSSEF EN-NESYRI 🇲🇦🇲🇦🇲🇦pic.twitter.com/kIoC3cHVFU — Futbol Marroqui 212 (@FutbolMarroqui) November 23, 2024