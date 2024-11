Aboukhlal, Amrabat, Mazraoui… Les fans des Lions de l’Atlas évoluant dans les championnats européens ont été gâtés ce weekend. Voici leurs notes des internationaux marocains à quelques jours du prochain rassemblement.

En France, en Turquie ou encore au Angleterre, les ambassadeurs du foot marocain ont été à la hauteur ce weekend. Si des Lions retrouvent leurs rythmes de croisière, d’autres font dans la constance et cumulent les matchs références en ce début de saison.

Ligue 1

Toulouse-Reims (1-0)

Zakaria Aboukhlal: 8/10

Aboukhlal est décidément de retour. En très bonne forme en ce début de saison, l’ailier marocain enchaîne, encore, avec un match notable. C’est grâce à son but que Toulouse s’est imposé à domicile hier dimanche. Le Marocain a également manqué de peu d’alourdir le score avec notamment 5 tirs sur les cages adverses, dont 3 étaient cadrés. En 10 matchs lors de cet exercice, Aboukhlal en est à 4 buts et 1 passe décisive. Avec ce retour en forme, Walid Regragui devrait le convoquer pour les prochains matchs de l’équipe nationale.

Quand Zakaria Aboukhlal libère le Stadium… 🔊🔊🔊 pic.twitter.com/dQB0xgC4iY — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) November 3, 2024

PSG-Lens (1-0)

Achraf Hakimi: 7,5/10

L’on ne peut parler de constance sans parler d’Achraf Hakimi. Du haut de ses 26 ans, le Lion de l’Atlas semble avoir atteint la maturité des grands noms du ballon rond et le fait savoir à chaque rencontre du Paris Saint-Germain (PSG). Samedi, il a encore répondu présent en animant le flanc droit du Parc des Princes, remportant la moitié de ses duels (4/8). Avec un taux de passes réussies de 93% (70/75), le latéral droit a livré 2 passes clés qui auraient pu finir au fond des filets. La direction du club parisien compte renouveler son contrat pour “barricader” son talent pour quelques saisons encore.

Liga

Seville-Real Sociedad (0-2)

Nayef Aguerd: 7,5/10

Aguerd poursuit son idylle avec la Real Sociedad. Le patron de la charnière centrale marocaine a livré une prestation remarquable contre Séville. Avec 11 dégagements et 2 tacles parfaits, il a su garder le danger loin des cages de son club. Physiquement en forme, il a remporté la majorité de ses duels: 2/3 au sol, 3/4 en l’air. Au vu de son niveau actuel, la Sociedad pourrait faire une offre d’achat à West Ham pour s’allouer définitivement les services du Marocain.

Premier League

Manchester United-Chelsea (1-1)

Noussair Mazraoui: 8/10

Noussair Mazraoui a été élu homme du match à l’issue du choc contre Chelsea, hier dimanche. C’est amplement mérité pour le latéral droit marocain qui a, exceptionnellement, joué sur la gauche. Défensivement, le Lion a été très important: 2 dégagements, 1 tir bloqué, 2 interceptions, 6 tacles réussis et 13 duels remportés sur un total de 16. Même chose sur le plan offensif: tout en étant bien présent dans les animations offensives de United, il a réussi tous ses dribbles (5/5). Nombre de supporters des Red Devils avancent même qu’il s’agit du meilleur recrutement du club cette année.

Süper Lig

Trabzonspor-Fenerbahçe (2-3)

Sofyan Amrabat: 8/10

Le “gladiateur” marocain a relancé sa carrière de la meilleure des manières après une saison décevante avec Manchester United. Depuis son arrivée dans l’effectif de José Mourinho, le milieu de terrain défensif marocain retrouve son niveau. C’est d’ailleurs grâce à son but salvateur juste avant le sifflet final (90+12 min) que son club a remporté le match face à Trabzonspor. En plus de gérer le milieu de terrain tel un patron, Amrabat est de plus en plus actif offensivement. Ce dimanche, il a réussi 33 passes sur 39 (85%), dont une passé clé. Mourinho était derrière son recrutement cet été, et vu le niveau qu’il présente, l’on comprend le choix du « Special One ».

Youssef En-Nesyri: 7,5/10

Comme son compatriote, En-Nesyri a débarqué à Fenerbahçe cet été, à la demande de Mourinho. Malgré un début compliqué, l’attaquant marocain “retrouve son éclat”. Passeur décisif sur le premier but face à Trabzonspor, il a à son actif un total de 3 buts et une passe décisive en 15 matchs, toutes compétitions confondues, sous ses nouvelles couleurs.

Eredivisie

Ajax-PSV (3-2)

Ismael Saibari: 7/10

En dépit de la défaite de son club, Saibari s’est encore une fois montré important sur la pelouse. A 23 ans, le Lion de l’Atlas est une des pièces maîtresses du PSV Eindhoven. C’est grâce à une de ses passes qu’Ivan Perisic a pu marquer contre l’Ajax ce samedi. Jusqu’à maintenant, Saibari a disputé 10 matchs, Eredivisie et Ligue des champions confondues, avec une réalisation et 4 passes décisives. Rapide et technique, le milieu de terrain pourrait atteindre les sommets européens en continuant sur cette lancée.