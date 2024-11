Ce weekend, plusieurs Lions de l’Atlas ont disputé leurs dernières rencontres en club avant le retour au complexe Mohammed VI dans le cadre de la trêve internationale. H24Info les a notés.

Deux matchs attendent les Lions de l’Atlas ces 15 et 18 novembre. En effet, à ces dates, les protégés de Walid Regragui disputeront les matchs retour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 respectivement contre le Gabon et le Lesotho. Avant le regroupement au complexe Mohammed VI de football, voici les notes de H24Info sur les prestations des internationaux marocains ce week-end.

Ligue 1

Eliesse Ben Seghir: 9/10

Alors qu’elle était menée au score, l’AS Monaco a renversé le match contre Strasbourg (2-1) grâce à Eliesse Ben Seghir. Le milieu offensif marocain de 19 ans a inscrit ce samedi son premier doublé de la saison en Ligue 1. C’est d’abord lui-même qui a provoqué le penalty qui a permis à son club de revenir au score, avant d’inscrire le but de la victoire à la 89e minute. Rapide, technique et souvent décisif, le jeune Lion est en feu en ce début de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en 11 matchs de championnat.

Monaco’s rising star: Eliesse Ben Seghir 🇲🇦💎 pic.twitter.com/mipLwEL25v — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 10, 2024

Zakaria Aboukhlal: 7,5/10

Ce dimanche, Zakaria Aboukhlal a montré encore une fois de quel bois il se chauffe contre Rennes (0-2). De retour d’une longue absence due à une blessure, le Marocain est en forme cette saison. Constant depuis son retour, c’est grâce à une de ses passes que le Toulouse FC a marqué le premier but de la rencontre.

L’ailier marocain a actuellement à son actif un total de 4 buts et 2 passes décisives en 11 matches de Ligue 1. Grand absent de la sélection nationale depuis plusieurs mois, il n’a pas été convoqué par Regragui pour le prochain rassemblé, alors que nombreux sont ceux qui voulaient le revoir sous les couleurs marocaines. Mais avec la blessure d’Ilias Akhomach, le Toulousain pourrait être appelé en renfort.

Sofiane Diop: 7,5/10

Sofiane Diop fait lui aussi son comeback après des mois d’absence à cause d’une blessure. Et avec l’OGC Nice, le jeune Marocain assure. Hier, lors de l’accueil de Lille (2-2), Diop n’a pas manqué d’ajouter sa pierre à l’édifice. C’est lui qui a ouvert le score quelques minutes seulement après son entrée en jeu, relançant ainsi l’OGC dans la partie. En 8 matchs cette saison, le jeune Marocain a inscrit 2 buts et livré 1 passe décisive. Un retour doucement mais sûrement, en attendant une éventuelle convocation du sélectionneur national.

Liga

Brahim Diaz: 7/10

Diaz semble fin prêt pour le rassemblement après sa récente blessure. Le joueur a joué sa part samedi dernier dans l’écrasante victoire du Real Madrid face à Osasuna (4-0). C’est grâce à lui que Vinicius Junior a réalisé un hat-trick. Il a également délivré deux passes clés qui auraient pu finir au fond des cages avec un peu plus d’efficacité. Avec 70 minutes jouées, le Marocain a réussi un total de 43 passes sur 50, 2 dribbles sur 5 et 8 duels au sol sur 15. Avec un temps de jeu assez limité, soit 8 matchs cette année toutes compétitions confondues, il a tout de même réussi, avec les Merengues, a trouvé le chemin des cages une fois ainsi et livré 2 passes décisives.

Ilias Akhomach: 7,5/10

Ilias Akhomach est l’un des Lions de l’Atlas les plus techniques et il le confirme à chaque match. Ce fut encore le cas samedi dernier lors de la large victoire de Villarreal contre Alavés (3-0). L’ailier marocain de 20 ans a marqué son premier but de la saison, avant de quitter le terrain à cause d’une blessure. Selon les dernières informations, il devrait être absent pour le reste de la saison. Faisant partie de la liste des joueurs convoqués par Regragui pour les prochains matchs du Maroc, le joueur devrait être remplacé.

Me da una pena la lesión de akhomach, menudo golazo había metido pic.twitter.com/ThtdCza9Ze — Capoueista🇪🇸 (@Capoueista) November 9, 2024

Premier League

Noussair Mazraoui: 7/10

Nous’ a encore une fois réalisé une prestation XXL contre Leicester (3-0). Offensivement et défensivement, Mazraoui a été solide. D’ailleurs, c’est lui qui a été derrière le deuxième but des Red Devils grâce à un centre du côté gauche du terrain. Parallèlement, le Lion de l’Atlas a quasiment remporté tous ses duels au sol (7/10) et aériens (2/3) tout en réussissant 2 dribbles sur 2.

Süper Lig

Sofyan Amrabat: 7,5/10

Arrivé cet été à Fenerbahçe, le gladiateur marocain s’est imposé rapidement dans les plans de jeu de José Mourinho. Et cela se traduit par sa constance. Hier dimanche, en plus d’être remarquable en défense, Amrabat a marqué un très beau but dont la vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche. Son compteur affiche 2 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Hakim Ziyech: 7/10

Avec un temps de jeu on ne peut plus limité, soit seulement 6 matchs disputés cette saison, Hakim Ziyech a démontré qu’il a bel et bien sa place avec Galatasaray. En faisant son entrée 8 minutes avant le coup de sifflet final contre Samsunspor, le “magicien” a réussi à débloquer la situation en offrant la victoire à son club grâce à une passe décisive. Sa situation actuelle laisse penser que Galatasaray pourrait le laisser de côté, mais nombre de supporters du club estiment qu’il devrait avoir plus de temps de jeu.

Eredivisie

Ismael Saibari: 8,5/10

Du haut de ses 23 ans, Saibari fait le bonheur des supporters du PSV Eindhoven. Le milieu de terrain a été élu homme du match samedi dernier contre NAC Breda (0-3). Quelques minutes après sa passe décisive à Pepi, qui a marqué le premier but, Saibari a alourdi le score. Le Lion de l’Atlas réalise un bon début de saison avec notamment 2 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Ce n’est pas pour rien que Walid Regragui le convoque à chaque rassemblement.