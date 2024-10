Ce week-end, les Lions de l’Atlas évoluant en Europe ont disputé leurs derniers matchs avec leurs clubs respectifs avant la trêve internationale d’octobre. Ils rejoindront le Complexe Mohammed VI de football dans quelques jours pour préparer les deux rencontres contre la République Centrafricaine. Voici les notes du week-end des internationaux marocains convoqués par Walid Regragui.

De retour en championnats après avoir pris part aux compétitions européennes la semaine dernière, les Lions de l’Atlas ont disputé leurs dernières rencontres avec leurs clubs avant de rejoindre le camp de préparation concocté par le sélectionneur national, Walid Regragui. Ce fut un week-end chargé pour nos Lions qui évoluent en Europe. Les notes des protégés du coach marocain évoluant en Espagne, en France et au Royaume-Uni.

Liga



Ilias Akhomach: 6,5/10

Samedi, Ilias Akhomach était attendu lors d’un de ses plus importants rendez-vous de la saison. Son club, le Villarreal, jouait contre le Real Madrid au nouveau Bernabeu dans le cadre de la 9e journée de Liga. C’est sur le banc que le Marocain a débuté la partie. Rentré à la 68e minute, son club était déjà mené sur le score de 1-0. Quelques minutes après, Vinicius enfonce le clou et alourdit le score (2-0). Très technique, comme à son habitude, le latéral a encore une fois été dangereux pour la défense adverse livrant 2 passes clés. Il a encore brillé par ses dribbles sur le flanc droit de la pelouse remportant 3 duels sur un total de 4.

Abdelkabir Abqar: 6/10

Ce dimanche, le Deportivo Alavés d’Abdelkabir Abqar jouait à domicile contre le FC Barcelone, actuel leader du championnat espagnol. Le match s’est soldé par une défaite du Marocain et de ses coéquipiers (0-3). Hier, Abqar n’était pas vraiment bien dans ses crampons. Défenseur central au sein de la formation Alavés, ce dernier n’a su gérer aucun de ses duals (0/3) mais il a pu intercepter 3 ballons qui auraient pu finir au fond des cages. Luis Garcia Plaza, son coach, a décidé de le faire sortir au bout de la 67e minute.

Nayef Aguerd: 7,5/10

Encore une prestation solide du patron de la charnière des Lions de l’Atlas. Le Real Sociedad de Nayef Aguer a accueilli l’Atlético Madrid (1-1) ce dimanche. Titulaire indiscutable depuis son arrivée au sein du club, le Marocain a joué les 90 minutes de la rencontre. Il affiche des statistiques positives à l’issue de son match: 4 dégagements, 2 interceptions, 2 tacles réussis, 3/3 duels au sol remportés, 4/5 duels aériens, un taux de passe réussies 90% (95/105). Sous les couleurs du Sociedad depuis le début de cette saison, Aguerd cumule les bonnes presta’ et confirme son statut de titulaire.

Abde Ezzalzouli: 6/10

L’on a également eu droit au derby de Séville en Liga: Séville-Betis (1-0). Si Ezzalzouli fait un début de saison remarquable, ce ne fut pas vraiment le cas ce dimanche. Du haut de ses 79 minutes jouées, l’ailier Marocain n’a pas vraiment plu. Lui qui va à la recherche des duels au sol, il en raté plus de la moitié soit 5/13 seulement avec un taux de passes réussies de 77% (10/13). En plus, le joueur n’a cadré aucun tir face aux filets gardés par Orjan Nyland. En somme, Abde a délivré une pâle copie de son jeu comparé aux précédents matchs.

Ligue 1



Osame Sahraoui: 7,5/10

À quelques jours de son premier rassemblement sous les couleurs marocaines, Osame Sahraoui continue de briller avec le LOSC Lille. Contre Toulouse (2-1), alors que ce dernier menait à 1-0, le Marocain a offert une magnifique passe décisive, sa troisième de la saison, qui a permis à son club de revenir en jeu (1-1). Évoluant sur le côté gauche du terrain, Sahraoui a aussi fourni à ses coéquipiers 2 passes clés tout en réussissant 2/3 dribbles en 66 minutes de jeu. L’ailier du LOSC va rejoindre les Lions de l’Atlas en très bonne forme. D’ailleurs, il est encensé depuis quelques matchs par tous les médias français.

لنرحب بأسودنا في أول استدعاء لهم للمنتخب الوطني 👏🏻 Let’s welcome our #AtlasLions on their first-ever national team call-up 🇲🇦🦁#DimaMaghrib pic.twitter.com/Xpq6e992pD — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 3, 2024

Eliesse Ben Seghir: 8/10

En feu, Ben Seghir a été bien présent ce week-end lors du Rennes-Monaco (1-2). Si le club de la principauté a remporté la rencontre, c’est en partie grâce à son jeune joueur marocain. En effet, ce dernier totalise les deux passes décisives qui ont offert la victoire aux monégasques. Âgé de 19 ans seulement, Ben Seghir continue de surprendre. En 7 matchs de Ligue 1, ses statistiques affichent 2 buts et 2 passes décisives au bout de 7 journées. Il est bien lancé pour battre son record personnel cette année.

Ibrahim Salah: 7,5/10

Dimanche, Ibrahim Salah a marqué son premier but de la saison pour le Stade Brestois face à Le Havre (2-0). Alors qu’il a fait son entrée en jeu à la 57e minute, le Marocain a inscrit le but du break à la 92e grâce à un boulet de canon envoyé en pleine lucarne. Parallèlement, le joueur a réussi 4/6 dribbles, 9/11 passes et 4/6 dribbles. Une prestation brillante jugée par la presse et un but encensé par les amoureux du ballon rond.

Oussama Targhalline: 5/10

Contrairement à son compatriote susmentionné, Targhalline n’était pas en forme contre le Stade Brestois. Le milieu de terrain du Havre a déçu ce dimanche en Ligue 1. Commettant 2 fautes, il n’a géré que 2/6 duels au sol et 1/3 duels aériens. En 64e minutes de jeu, Oussama a perdu à 9 reprises la balle. En 5 matchs, le joueur n’a pas encore ouvert son compteur de buts et n’a encore livré aucune prestation intéressante cette saison.

Achraf Hakimi: 6/10

Hakimi déçoit en France, pour la première fois cette saison. Vice-capitaine du PSG et cadre du club, le Maroc a été limite contre l’OGC Nice (1-1). Défensivement, il s’est “fait manger” par les assauts niçois du côté droit. Le latéral a perdu pas moins de 16 ballons ce dimanche en plus de commettre plusieurs erreurs techniques. Ses centres, essentiels dans le système de jeu de Luis Enrique, n’ont pas abouti (0/4). Seulement 2 dribbles sur 5 ont été réussis par le Marocain.

Premier League

Noussair Mazraoui 7/10

Face à Aston Villa (0-0), Noussair Mazraoui a bien commencé son match mais n’a pas pu le poursuivre. Avec 3 dégagements, 2 interceptions, 2/2 duels remportés et 21/26 passes, le Lion était bien parti pour réaliser un très bon match. Mais il a dû quitter le terrain à la mi-temps, suite à une blessure. Il est actuellement incertain pour le rassemblement d’octobre.