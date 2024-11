Les Lions de l’Atlas sont attendus ce week-end avec leurs clubs respectifs sur les pelouses européennes. Voici le programme des internationaux marocains.

Les championnats européens reprennent de plus belle dès ce vendredi. Une bonne chose pour les fans des Lions de l’Atlas qui seront servis ce week-end avec notamment plusieurs rencontres dont des chocs qui opposeront les internationaux marocains.

Ligue 1

C’est Eliesse Ben Seghir qui ouvre le bal des Lions de l’Atlas dans le championnat français. L’AS Monaco, 2e du classement, accueille ce vendredi Angers, 15e du tableau, dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Le monégasque de 19 ans fait un bon début de saison enchaînant les bonnes prestations. Son nom apparaît désormais sur toutes les dernières listes des joueurs convoqués par Walid Regragui. Au vu de son âge et de son talent, le jeune milieu de terrain a une grande marge de progression.

📣 🇲🇨 Jour de match 🔥🔥🔥 ▶️ Pour patienter, petit focus sur Eliesse Ben Seghir cette saison en L1. 🏟 9 matchs

⚽️ 2 buts

📊 2 passes décisives

✅️ xG 1,16#ASMonaco #BenSeghir #DagheMunegu pic.twitter.com/DNhxzbvNTx — ASM Fever 🇲🇨 (@ASMFever) November 1, 2024

Osame Sahraoui, nouveau Lion de l’Atlas depuis le changement de sa nationalité, fait également parler de lui en France. Avec le LOSC Lille, le joueur s’est rapidement intégré et s’est même imposé en tant que joueur important des lillois. Avec son club, 3e du classement, ils devront faire face ce vendredi à l’Olympique Lyonnais. Rapide et technique, Sahraoui a marqué les esprits lors de plusieurs rencontres mais surtout contre le Real Madrid en Ligue des champions lors de la victoire de son club. Il a fait ses débuts sous les couleurs marocaines lors du dernier rassemblement d’octobre.

Lire aussi: CAF Awards 2024: Soufiane Rahimi et Achraf Hakimi nommés pour le Ballon d’or Africain

Samedi, l’on aura droit à deux chocs d’internationaux marocains: PSG-Lens et Brest-Nice. Le premier opposera Achraf Hakimi à Anas Zaroury. Ce dernier, après deux saisons en Premier League fait ses débuts en France, tandis que Hakimi est une pièce maîtresse dans le plan de jeu du club parisien qui domine le tableau Ligue 1. Lens réalise de son côté un bon début de saison avec notamment 14 points (5e). Lors de la deuxième rencontre, l’on assistera au choc Ibrahim Salah-Sofiane Diop, ce qui promet une ambiance électrique tant sur le pelouse que dans les gradins.

Liga

En Espagne, deux matchs qui devaient voir la participation de joueurs marocains ont été reportés. Il s’agit de Villarreal-Rayo et Valence-Real Madrid. La raison? Les inondations qui ont frappé le sud-est du pays depuis mardi dernier faisant pas moins de 158 morts. Toutefois, le Barça joue à domicile contre l’Espanyol de Walid Chedira qui titube en bas du tableau espagnol (17e rang).

Nayef Aguerd est également attendu ce dimanche pour faire son retour contre Séville, lui qui a manqué la dernière rencontre de la Real Sociedad. Pour rappel, le patron de la charnière des Lions de l’Atlas est arrivé en Liga cet été et s’est déjà imposé en tant que titulaire indiscutable. Malgré des débuts difficiles de son nouveau club cette année (12e du classement espagnol, sur le plan personnel, Aguerd réalise des prestations remarquables à chaque match. Les supporters de la Sociedad se disent ravis de son recrutement.

🇲🇦 | La frappe de Ez Abde purée, c’est aussi pour ça qu’on aime le joueur ! 🚀 pic.twitter.com/6hX1St2vnf — 𝙈𝙖𝙣𝙯𝙖 (@manzalucci_) October 24, 2024

Lire aussi: Lions de l’Atlas: Ez Abde prolonge avec le Real Betis jusqu’en 2029

Après une précieuse victoire contre l’Atletico Madrid, Abde Ezzalzouli et Betis reviennent à la charge dimanche contre Bilbao. D’ailleurs c’est grâce à lui que son équipe s’est imposée lors du dernier match en Liga. Et compte tenu du niveau d’Ezzalzouli cette saison, le club andalou vient de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Même chose avec la sélection marocaine, le jeune ailier gauche brille depuis les JO 2024. Les experts du ballon rond mettent en avant son évolution et la différence entre la saison dernière et la saison actuelle.

Premier League

Après avoir débloqué son compteur avec Leicester en EFL Cup, Bilal El Khannouss est attendu samedi face à Ipswich Town lors du match comptant pour la 10e journée du championnat anglais. Il devrait d’ailleurs commencé sur le terrain en tant que titulaire.

Lire aussi: Manchester United limoge Erik ten Hag et le remplace par Ruud van Nistelrooy

Parallèlement, Manchester United, qui vient de saquer son coach Erik ten Hag, a un match très important ce dimanche contre Chelsea. Depuis son recrutement cet été, Noussair Mazraoui est acclamé par les supporters des Red Devils et par la presse britannique. Cumulant les matchs références, le latéral marocain polyvalent a joué dans plusieurs postes tout en menant à bien sa mission malgré quelques absences dues à des blessures. Le verra-t-on sous sa meilleure forme encore ce dimanche?

Le programme du week-end

Ligue 1

Vendredi

Monaco-Angers: 19h00

Lille-Lyon: 21h00

Samedi

PSG-Lens: 17h00

Brest-Nice: 19h00

Saint-Etienne-Strasbourg: 21h00

Dimanche

Toulouse-Reims: 15h00

Le Havre-Montpellier: 17h00

Nantes-Marseille : 20h45

Liga

Dimanche

Barcelone-Espanyol: 16h15

Séville-Real Sociedad: 18h30

Bilbao-Betis: 21h00

. Premier League

Samedi

Ipswich Town-Leicester: 16h00

Dimanche

Manchester United-Chelsea: 17h30

. Eredivise

Samedi

Ajax-PSV Eindhoven: 18h45

. Serie A

Samedi

Bologne-Lecce: 15h00

Dimanche

Torino-Fiorentina: 15h00

Hellas Vérone-Roma: 18h00