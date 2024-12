L’Afrique rendra hommage le 16 décembre à ses joueurs et joueuses les plus talentueux lors des CAF Awards 2024 qui se dérouleront à Marrakech. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur la cérémonie.

La Confédération africaine de football a dévoilé dans un communiqué les détails sur la cérémonie des CAF Awards 2024, qui auront lieu le 16 décembre au Palais des Congrès de Marrakech. La cérémonie débutera à 19h00 marocaine et accueillera la crème du football continental.

“Les CAF Awards mettent en avant les talents les plus remarquables du football africain, célébrant leurs réalisations exceptionnelles tant dans les clubs que dans les compétitions internationales. Le point d’orgue de la soirée sera la remise du prestigieux prix de Joueur ou Joueuse Africain(e) de l’Année, l’une des distinctions individuelles les plus prisées du football sur le continent”, lit-on sur le site de l’instance.

Mettant en lumière l’excellence sous toutes ses formes dans le football africain, d’autres prix seront décernés dans d’autres catégories: Joueur interclub de l’année, Gardien de l’année, Jeune joueur de l’année, Entraîneur de l’année, Équipe nationale de l’année et Club de l’année. Chacune de ces catégories compte cinq nominés.

“Fort de l’héritage footballistique du Maroc et de sa culture dynamique, Marrakech se révèle être le lieu par excellence pour cette célébration prestigieuse, un événement immanquable pour les passionnés de football du monde entier”, a écrit l’instance quant à la ville ocre qui héberge encore une fois cet événement.

Voici la liste des nominés pour les prix des Meilleur(e)s joueurs et joueuses de l’année:

Ronwen Williams (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Simon Adingra (Côte d’Ivoire / Brighton & Hove Albion)

Serhou Guirassy (Guinée / Borussia Dortmund)

Achraf Hakimi (Maroc / Paris Saint-Germain)

Ademola Lookman (Nigeria / Atalanta)

Jermaine Seoposenwe (Afrique du Sud / Monterrey)

Thembi Kgatlana (Afrique du Sud / Tigres UANL)

Sandrine Niyonkuru (Burundi / FC Masar)

Tabitha Chawinga (Malawi / Olympique Lyonnais)

Temwa Chawinga (Malawi / Kansas City Current)

Sanaâ Mssoudy (Maroc / AS FAR)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria / Paris FC)

Rasheedat Ajibade (Nigeria / Atlético Madrid)

Barbra Banda (Zambie / Orlando Pride)

Racheal Kundananji (Zambie / Bay FC)

10 stars in the spotlight.

Who will be crowned CAF African Women’s Player of the Year? 👸#CAFAwards2024 pic.twitter.com/MarDuVHSLF

— CAF_Online (@CAF_Online) November 30, 2024