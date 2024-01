L’entraîneur du Sao Paulo FC, Dorival Junior, sera le nouveau sélectionneur du Brésil, a annoncé le club paulista dans un communiqué diffusé dimanche soir, une annonce que n’a pas encore confirmée la Confédération brésilienne de football (CBF).

Prendre en charge la sélection brésilienne « est un rêve personnel devenu réalité », commente l’entraîneur, âgé de 61 ans, dans le communiqué de son club, avec lequel il a remporté la Coupe du Brésil l’an passé.

Il était pressenti pour prendre la suite de Fernando Diniz, limogé vendredi six mois à peine après son arrivée à la tête d’une sélection brésilienne en manque de résultats.

Vainqueur de la Coupe du Brésil et de la Copa Libertadores (l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions) en 2022 avec Flamengo, Dorival, ancien joueur professionnel, est devenu entraîneur en 2003.

NOTA OFICIAL O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira. “É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São… pic.twitter.com/ySe4XnbgiT — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 7, 2024

Passé par de nombreux clubs brésiliens, il a eu notamment sous ses ordres Neymar Jr au tout début de la carrière de l’attaquant brésilien, à Santos.

Un violent accrochage avait opposé les deux hommes en 2010 quand le joueur, alors âgé de 18 ans, avait reproché à son entraîneur d’avoir chargé un de ses coéquipiers de tirer un penalty. La direction du club avait pris le parti de Neymar et limogé Dorival six jours plus tard.

En quittant le Sao Paulo FC, cet ancien milieu défensif récupère une Seleçao bien loin de ses standards.

Un an après son élimination dès les quarts de finale du Mondial-2022 au Qatar par la Croatie, la « canarinha » n’a gagné que deux des six matches qu’elle a disputés depuis le début des qualifications sud-américaines pour le Mondial-2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Amoindrie par des blessures, dont celle de Neymar, victime d’une déchirure des ligaments du genou lors de la défaite contre l’Uruguay en octobre, elle s’est notamment inclinée face à l’Argentine (1-0), dans son antre mythique du Maracana.

La succession de Diniz intervient dans un climat alourdi par la crise institutionnelle qui secoue le football brésilien: le président de la CBF Ednaldo Rodrigues, destitué début décembre par un tribunal de Rio, a été rétabli la semaine dernière dans ses fonctions sur décision d’un juge de la Cour suprême.

La décision du tribunal carioca avait invalidé un précédent accord entre la CBF et le parquet de Rio, datant de mars 2022, qui avait permis l’élection du premier président noir de la fédération.

Mais la Fifa et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) n’avaient pas vu cette décision de justice d’un bon oeil, refusant toute ingérence étatique dans les affaires de la CBF.

Le Brésil doit affronter l’Espagne et l’Angleterre lors de matches amicaux en mars.

Des matches que Dorival Junior abordera sur le banc de la sélection brésilienne pour la première fois de sa longue carrière d’entraîneur, marquée par une année sabbatique en 2015.

Il avait alors parcouru l’Europe pour s’y inspirer des méthodes en vogue dans des clubs comme Chelsea, l’AS Rome, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich alors cornaqué par Pep Guardiola.

Le sexagénaire n’a entraîné que dans son pays, où il a successivement eu les rênes de la plupart des grands clubs, du Flamengo à Sao Paulo en passant par Vasco de Gama ou encore Cruzeiro.