La sélection nationale des moins de 20 ans de football s’est imposée devant son homologue saoudienne sur le score de 2 buts à 1, jeudi en match amical disputé au Complexe Mohammed VI de Football à Salé.

Le match entre les U20 marocains et leurs adversaires saoudiens s’est clôturé avec un score de 2 but à 1. En effet, les buts de l’équipe nationale ont été signés Saad El Haddad, auteur d’un doublé aux 4ème et 11ème minutes de jeu. Les deux sélections se retrouveront ce dimanche pour un deuxième match amical, toujours au Complexe Mohammed VI de Football.