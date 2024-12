L’équipe nationale féminine de football U20 et son homologue ivoirienne se sont neutralisées, 1 but partout, mardi en match amical disputé dans la ville ivoirienne de Bingerville.

Le seul but de la sélection nationale a été inscrit par Hajar Belkhir à la 75e minute.

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans le centre technique national de Bingerville, s’insère dans les préparatifs de la sélection marocaine féminine U20 pour les prochaines échéances.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة و كوت ديفوار

The match ends in a draw between our U20 Women’s National Team and Ivory Coast #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/sGyI5EB37t

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 3, 2024