La sélection nationale féminine de football affronte ce jeudi son homologue du Botswana. Voici où et quand suivre le match.

Pour préparer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, que le Maroc accueillera, les Lionnes de l’Atlas affrontent ce jeudi les Zèbres du Botswana en match amical.

Ready & prepped for tomorrow’s game against botswana #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/XgI9vWz0dQ

La rencontre est prévue à 18h00, heure marocaine, au stade Saniat-Rmel de Tétouan, et sera diffusée, comme d’habitude, sur Arryadia.

المباراة الودية الأولى لمنتخبنا الوطني النسوي غدا أمام منتخب بوتسوانا

🔜 Next match for our #AtlasLionesses is tomorrow against Botswana 🇧🇼#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/ckyzpqmdR5

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 27, 2024