L’AS FAR, pilier du football marocain, se prépare à disputer la finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 face au TP Mazembe. Une occasion en or pour les Marocaines d’écrire un nouveau chapitre de leur histoire sur la scène africaine.

L’AS FAR s’apprête à disputer sa deuxième finale continentale après celle remportée en 2022. Le club devient ainsi le second, après Mamelodi Sundowns (3 titres), à avoir atteint plusieurs fois ce stade de la compétition. Cette finale face au TP Mazembe est un symbole de la régularité et de la domination croissante des Marocaines dans le football africain.

Le TP Mazembe, qui fait ses débuts en finale, n’est pas un inconnu pour les joueuses de l’AS FAR. Lors de la phase de groupes de cette édition, les Marocaines avaient pris le dessus sur les Congolaises avec une victoire convaincante de 3-1. Ce match avait notamment été marqué par un but de Doha El Madani et un doublé éclair de Sanaa Mssoudy en seconde période, inversant le score après l’ouverture de Mazembe.

Domination face aux équipes d’Afrique centrale

Pour l’AS FAR, cette rencontre marquera le quatrième affrontement contre une équipe d’Afrique centrale. Leur bilan est impressionnant: trois victoires en autant de matchs, dont un succès notable face aux Malabo Kings en 2021 pour la troisième place (3-1). Cette régularité témoigne de leur supériorité face aux clubs de la région UNIFAC.

Le défi pour TP Mazembe

De leur côté, les Congolaises du TP Mazembe abordent cette finale avec l’ambition de décrocher leur premier titre continental. Elles n’ont toutefois pas réussi à s’imposer face aux équipes nord-africaines dans cette édition, comme en témoigne leur défaite face à l’AS FAR (1-3). Leur unique succès contre une équipe de l’UNAF remonte à une victoire serrée face au club égyptien Wadi Degla en 2022.

Une finale à enjeu historique

Cette confrontation s’annonce comme un duel intense entre une équipe expérimentée et une autre en quête de première gloire. L’AS FAR, en représentant le Maroc, aspire à confirmer sa suprématie et à ramener un second sacre continental au pays. Les militaires sauront-elles faire parler leur expérience? Réponse lors de cette finale tant attendue.