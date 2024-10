Entre la sélection nationale du Sénégal et le coach Aliou Cissé, en poste depuis près de dix ans, c’est le clap de fin. La Fédération sénégalaise de football en a fait l’annonce ce mercredi dans un communiqué.

C’est officiel, Aliou Cissé n’est plus l’entraîneur de la sélection nationale de football du Sénégal. Le divorce a été annoncé ce mercredi par la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. “La FSF tient à remercier Monsieur Aliou Cissé pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eus à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l’avenir”, y lit-on.

𝘾𝙊𝙈𝙈𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀́ 👇 La FSF tient à remercier Monsieur Aliou CISSE pour sa bonne collaboration et ses brillants résultats à la tête des différentes sélections nationales qu’il a eu à diriger depuis son arrivée en 2011 et lui souhaite pleins succès pour l’avenir. pic.twitter.com/W6Lxt7E9cw — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 2, 2024

Le communiqué explique la décision de FSF par « la non atteinte des objectifs assignés dans le cadre de l’avenant du 07 novembre 2022 arrivé à terme le 31 août 2024 (victoire à la CAN 2023 et qualification en quart de finale à la coupe du monde 2022), la régression de notre équipe nationale au classement FIFA et le risque de désaffection entre notre sélection nationale et les Sénégalais en général« .

Lire aussi: CAN 2023: le Sénégal bat le Cameroun (3-1) et file en 8e de finale

Pour rappel, Cissé a remporté avec les Lions de la Teranga la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Il s’était également hissé à la finale de l’édition 2019. Hors du continent, il a mené sa sélection jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 et s’est qualifié au Mondial 2018.

La décision de mettre fin aux fonctions de Cissé intervient quelques jours seulement avant le prochain rassemblement des Lions de la Teranga. Deux matchs attendent Mané et ses coéquipiers les 11 et 15 octobre contre le Malawi. Siégeant dans le groupe B des éliminatoires de la CDM, le Sénégal est actuellement deuxième derrière le Soudan avec 8 points à son compteur.

Quant à aux éliminatoires pour la CAN 2025, le Sénégal est également deuxième de son groupe derrière le Burkina Faso.