La sélection marocaine féminine des moins de 20 ans de football a battu son homologue ivoirienne sur le score de 4 buts à 3, samedi en match amical disputé dans la ville ivoirienne de Bingerville.

Les buts de l’équipe nationale ont été marqués par Asala Gharrou (50è), Ghita Haouzi (57è), Dina Haizoun (61è) et Hajar Belkhir (90è).

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans le centre technique national de Bingerville, s’insère dans les préparatifs de la sélection marocaine féminine U20 pour les prochaines échéances.

نهاية المقابلة الودية الأولى بفوز منتخبنا الوطني النسوي لأقل من 20 سنة أمام منتخب الكوت ديفوار

