Dans un contexte où la transformation digitale est devenue le moteur des entreprises pour innover et améliorer leurs performances, B-Mondial se distingue par son expertise et ses solutions adaptées. Invité de cet épisode de Focus PME, Mohamed Busrru, Fondateur et CEO de B-Mondial, nous explique comment son entreprise a réussi à s’imposer dans divers secteurs au Maroc et à l’international.

Créée en 2018, cette société 100% marocaine accompagne des entreprises dans des secteurs aussi diversifiés que le commerce, l’industrie, l’automobile ou la santé, tout en développant des partenariats en Espagne et en France. Spécialiste de la transformation digitale et du management, B-Mondial propose des solutions digitales complètes, sur mesure, pour répondre aux besoins de ces entreprises.

«Notre vision est de devenir un partenaire de référence, reconnu pour sa fiabilité et son excellence dans le domaine de la transformation digitale», affirme Mohamed Busrru, Fondateur et CEO de B-Mondial.

Structurée autour de deux axes principaux, B-Mondial propose des solutions ERP SaaS développées au Maroc, adaptées aux spécificités de chaque secteur ainsi qu’un accompagnement complet dans la transformation digitale.

B-Mondial propose une gamme complète d’ERP, pour le négoce et la distribution, l’industrie, l’automobile et la santé. Chaque ERP intègre des modules tels que CRM, IMS/WMS pour la gestion d’inventaire, MRP pour l’industrie, TMS pour la logistique, ainsi que des outils RH, comptabilité et Business Intelligence. «Nous utilisons des technologies avancées et évolutives, avec une sécurité garantie, tout en intégrant les algorithmes de l’intelligence artificielle», précise M. Busrru.

B-Mondial est à la fois éditeur et intégrateur des ERP SaaS, explique le dirigeant. Cette approche différencie B-Mondial des simples intermédiaires commerciaux.

Intelligence artificielle

Face aux résistances au changement et aux enjeux de sécurité, l’entreprise mise sur l’intelligence artificielle pour automatiser les processus, le cloud pour plus de flexibilité et l’accompagnement des équipes pour développer leurs compétences digitales.

B-Mondial continue de se projeter vers l’avenir avec plusieurs axes stratégiques en développant de nouvelles fonctionnalités intégrant l’IA, en renforçant sa présence à l’international, notamment en Europe.

La société continue d’investir dans la recherche et l’innovation pour rester à la pointe des avancées technologiques, tout en mettant en place des programmes de formation en partenariat avec des institutions académiques pour préparer les futurs talents.

Grâce à son expertise sectorielle et ses solutions sur mesure, B-Mondial s’impose comme un acteur clé pour aider les entreprises à réussir leur digitalisation. Une success story marocaine qui s’étend déjà bien au-delà des frontières !