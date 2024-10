Créer des connexions stratégiques pour propulser la croissance des entreprises, tel est l’objectif de Wink Consulting. Depuis près de 15 ans, cette agence marocaine aide les sociétés et institutionnels à trouver les bons partenaires pour naviguer dans un environnement économique en perpétuelle mutation. Invité de Focus PME, Jalal Benbrahim, son fondateur, partage la vision et l’expertise de Wink.

Dans un monde connecté, où le maitre mot est « la croissance, l’efficacité et l’efficience », Jalal Benbrahim souhaite créer des connexions à forte valeur ajoutée. Selon lui, la clé pour prospérer sur le marché actuel réside dans la capacité à tisser des liens avec les bons partenaires. Wink Consulting se spécialise dans la mise en relation de partenaires BtoB qualifiés, ce qui permet de réduire les cycles de prospection et de saisir de nouvelles opportunités.

Wink Consulting s’est en effet spécialisée dans l’identification de partenaires stratégiques pour les entreprises marocaines et internationales. «Aujourd’hui, il est indispensable pour une entreprise de s’étendre au-delà de son marché domestique si elle souhaite se développer durablement», affirme Jalal Benbrahim. En réduisant les délais de prospection grâce à des connexions ciblées et qualifiées, Wink permet à ses clients de gagner en efficacité et d’optimiser leur croissance.

Les entreprises qui font appel aux services de Wink ont généralement un objectif clair : accélérer leur croissance, aussi bien au niveau national qu’international. Les clients sont essentiellement constitués «d’institutionnels, d’agence gouvernementale spécialisées dans la promotion de l’export et d’investissement, de banque d’affaires ou encore d’association sectoriel», explique-t-il.

Grâce à des solutions sur mesure, l’agence aide ses clients à accéder à des réseaux clés, identifier de nouveaux marchés et renforcer leur positionnement grâce à des collaborations stratégiques. Ces services incluent notamment des rencontres d’affaires, des missions commerciales, et la participation à des salons professionnels.

Wink Consulting se distingue par son approche proactive, qui va bien au-delà de la simple mise en relation. Selon notre invité, les alliances qu’elle facilite sont essentielles pour la compétitivité des entreprises dans un contexte où chaque marché est de plus en plus concurrentiel : « Les entreprises comme les gouvernements ont besoin d’investissements stratégiques et de partenariats solides pour rester performants. Notre rôle est de faciliter ces connexions qui sont devenues vitales pour leur survie économique. »

L’agence s’appuie sur un réseau international solide, permettant à ses clients d’identifier des partenaires stratégiques dans plusieurs régions du monde.

Un accompagnement adapté à chaque client

L’une des forces de l’agence réside dans sa flexibilité. L’agence s’adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise et institution. Qu’il s’agisse de petites entreprises cherchant à pénétrer de nouveaux marchés ou d’organisations publiques souhaitant attirer des investissements, Wink Consulting propose des solutions sur mesure. « Nous ne nous contentons pas de faire des introductions. Si nos clients souhaitent un suivi ou un accompagnement prolongé, nous nous engageons à les accompagner jusqu’à la réalisation de leurs objectifs », précise Jalal Benbrahim.

Ainsi, grâce à son approche sur mesure et à son réseau international, Wink Consulting est devenue un partenaire de confiance pour les entreprises en quête de nouvelles opportunités de croissance. Son expertise en développement des affaires permet à ses clients de saisir des occasions de croissance tout en réduisant les risques et les coûts liés à la prospection.

Wink Consulting : 19 Rue Jabal El Ayachi, Agdal, Rabat. Tél.: +212(6) 6132-2329

Infos : wink-consulting.com