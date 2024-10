Pour soutenir les entreprises dans leur transition numérique, Weexa propose des solutions innovantes qui optimisent la chaîne d’approvisionnement et les flux d’information. Présente dans huit pays, cette entreprise accompagne ses clients dans la gestion de leurs données en facilitant des échanges sécurisés entre systèmes d’information. Sur le plateau de Focus PME, Malik Touimi Benjelloun, directeur général de Weexa, nous dévoile les ambitions et les solutions du groupe face aux défis de la digitalisation.

Créée en 2020 après le rapprochement d’Eumatech et la société française EDT (Electronic Data Transfer) , Weexa se positionne comme un spécialiste de la gestion des flux d’information, élément central de la chaîne logistique. Sa mission: permettre aux systèmes d’information des entreprises capables de communiquer facilement entre eux grâce à des technologies comme l’EDI (Electronic Data Interchange), qui standardise les échanges de données entre partenaires. «L’objectif est de fluidifier et sécuriser les échanges d’information, qu’il s’agisse de données commerciales, administratives ou logistiques», précise Malik Touimi Benjelloun.

Weexa se démarque également avec des solutions à faible programmation, comme sa plateforme XPass, qui facilite l’interconnexion des systèmes et nécessite peu de développement informatique. Une solution qui permet aux entreprises d’intégrer rapidement de nouveaux outils ou partenaires, un atout important dans des secteurs où les échanges sont constants.

Une expertise reconnue

Les solutions de Weexa sont particulièrement sollicitées dans des domaines où la circulation des données est cruciale, comme le commerce de détail, la logistique, l’agroalimentaire, et l’automobile. Weexa travaille par exemple avec le groupe marocain Label’Vie pour optimiser la gestion de ses entrepôts et les connecter à son système d’information (ERP), offrant ainsi une communication fluide et en temps réel entre les différents maillons de sa chaîne logistique.

L’infrastructure de Weexa repose sur un modèle de support 24/7 réparti dans plusieurs pays, permettant un suivi ininterrompu des opérations pour ses clients. Grâce à des équipes basées en Thaïlande, au Mexique et au Maroc, Weexa assure un support multilingue et une réactivité en temps réel, répondant ainsi aux besoins des entreprises globales. Cette organisation permet aussi aux équipes marocaines de participer à des projets internationaux, consolidant la capacité du groupe à gérer des projets globaux tout en restant ancré localement.

La facture électronique, un marché en plein essor

L’acquisition de la société EDT en 2021 a renforcé l’offre de Weexa dans le domaine de la facturation électronique. Grâce à cette opération, EDT est désormais reconnue en tant que PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) par l’administration fiscale française, facilitant le traitement des factures électroniques pour de nombreuses entreprises en France. Cet engagement vers la dématérialisation pourrait également s’étendre au Maroc où l’évolution vers une facturation électronique devient un enjeu clé.

Après une forte croissance entre 2020 et 2022, Weexa envisage plusieurs pistes pour continuer à se développer, notamment par des levées de fonds ou des partenariats avec des groupes technologiques. Ces options permettraient à l’entreprise d’accélérer ses investissements en recherche et développement et de renforcer ses équipes pour répondre aux demandes d’un marché en perpétuelle transformation.

