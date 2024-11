Dans un marché de l’emploi en pleine mutation, attirer les meilleurs talents et les retenir sont devenus des défis stratégiques pour les entreprises marocaines. Invitée de l’émission Focus PME, Alexandra Montant, directrice générale de ReKrute.com, nous explique les secrets de la réussite de sa plateforme qui repose sur des outils innovants et un accompagnement sur-mesure.

Avec près de 19 ans d’expertise, ReKrute.com s’est imposé comme un acteur clé pour les entreprises cherchant à se démarquer dans la « guerre des talents ». Créée avec l’ambition initiale de rapatrier les talents marocains de la diaspora, la plateforme a su élargir sa mission pour devenir aujourd’hui incontournable sur le marché du recrutement au Maroc.

«Aujourd’hui, ReKrute, c’est plus de 1,3 million de personnes abonnées, 54.000 visiteurs par jour et plus de 66.000 offres d’emploi publiées par an», précise Alexandra Montant. Contrairement à un cabinet de recrutement, ReKrute met en relation entreprises et candidats grâce à des outils innovants et un accompagnement sur-mesure, permettant à plus de 300 personnes de trouver un emploi chaque jour sur la plateforme.

“Make me better”

Avec pour slogan “Make me better”, ReKrute place l’amélioration continue des candidats au centre de ses priorités. La plateforme offre des outils pour aider les candidats à mieux se connaître et à mieux valoriser leurs compétences, comme des tests de personnalité ou un soutien à la rédaction de CV. «Un recruteur ne passe souvent que 3 à 4 secondes sur un CV, d’où l’importance de l’optimiser, et pour cela nous avons intégré l’intelligence artificielle», explique la directrice générale. Ces outils visent à offrir une égalité des chances à tous les candidats, quel que soit leur réseau.

Cette mission s’étend également aux entreprises: ReKrute les aide à se distinguer en tant qu’employeurs attractifs sur un marché où les diplômés et talents qualifiés sont rares. Alexandra Montant ajoute: «Recruter aujourd’hui, c’est bien plus que regarder un CV. Il faut aussi évaluer la personnalité du candidat, car les attentes ont changé depuis la crise du Covid.»

Dans un marché concurrentiel dominé par des plateformes internationales, ReKrute s’appuie sur des innovations qui vont au-delà du simple recrutement. La plateforme propose des labels de marque employeur, permettant aux entreprises de se distinguer par leur attractivité et la transparence de leur environnement de travail. Les labels « Crunchy » et « Feel Good » analysent respectivement l’attractivité de l’entreprise et l’alignement culturel entre le candidat et la société. «Aujourd’hui, un candidat cherche à s’épanouir dans un environnement en adéquation avec ses valeurs. C’est un peu comme un mariage, il faut des valeurs communes pour réussir», illustre Alexandra Montant.

L’IA au service du recrutement

Pour ReKrute, l’intelligence artificielle (IA) est un levier essentiel d’amélioration des processus RH. La plateforme a développé Kiara, un assistant digital qui optimise le CV des candidats et aide les recruteurs à identifier des compétences au-delà de celles visibles sur le CV. «L’IA permet de voir au-delà des compétences techniques et de s’intéresser aux compétences humaines», souligne la directrice générale. Cette avancée s’inscrit dans une volonté de rendre le processus de recrutement plus précis et pertinent pour les deux parties.

Avec les nombreux projets économiques en cours au Maroc, les opportunités professionnelles sont en pleine expansion, mais les entreprises doivent redoubler d’efforts pour attirer et fidéliser les talents. «L’enjeu des prochaines années, c’est de s’assurer que le travail soit synonyme d’épanouissement et non le contrainte», conclut Alexandra Montant. Les candidats, de leur côté, devront rester ouverts aux nouveaux métiers et renforcer leurs compétences humaines, des qualités de plus en plus recherchées dans un monde professionnel en constante transformation.

Ainsi, avec des outils novateurs et une approche humaine, ReKrute s’affirme comme un partenaire de choix pour les entreprises marocaines souhaitant relever les défis du recrutement moderne, tout en offrant aux candidats les moyens de s’épanouir dans leur parcours professionnel.

www.rekrute.com/