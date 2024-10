Face à l’évolution rapide du numérique et de l’I.A., Maltem Academy se positionne comme un partenaire clé pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Fondée par le groupe Maltem Consulting, cette académie propose des formations innovantes et immersives, axées sur la pratique et des formats variés tels que les workshops, bootcamps et séminaires. Pour en parler, Omar Benmoussa, Managing Partner de Maltem Academy et CEO de Maltem Africa.

Maltem Consulting est un groupe international spécialisé dans la transformation agile et data des entreprises. Au fil du temps, le besoin d’accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences s’est imposé. C’est ainsi qu’est née Maltem Academy, initialement dédiée à la formation interne des consultants du groupe. Rapidement, l’académie s’est ouverte aux partenaires externes, avec un objectif clair : fournir des formations pratiques et immersives adaptées aux enjeux de la transformation digitale.

« Nous avons commencé par répondre à nos besoins internes, mais en collaboration avec nos partenaires, nous avons élargi notre offre pour accompagner les entreprises à l’international », explique Omar Benmoussa. Aujourd’hui, Maltem Academy propose un large éventail de formations en workshops, séminaires, mais aussi via des bootcamps et hackathons, permettant ainsi aux participants d’acquérir des compétences tout en pratiquant.

Un apprentissage centré sur l’expérience

Maltem Academy se distingue par son approche pédagogique : « Learning by doing and playing », autrement dit, apprendre en s’amusant et en pratiquant. Selon Omar Benmoussa, l’objectif n’est pas de se contenter de théorie : « Aujourd’hui, le marché recherche des retours d’expérience, des bonnes pratiques, et surtout, des ateliers pratiques qui permettent de véritablement appliquer ce qui a été appris. »

Cette approche pragmatique fait la force de Maltem Academy. Leurs formations ne sont pas de simples sessions classiques où l’on défile des slides. « Il faut que l’apprenant expérimente en situation réelle ce qu’il a appris, dans des ateliers ou des évaluations co-construites avec nos partenaires », ajoute-t-il.

Maltem Academy privilégie une approche personnalisée. Chaque formation est pensée comme un projet unique, avec une compréhension fine des besoins du collaborateur ou de l’entreprise. « Nous concevons un plan de formation adapté aux lacunes techniques, fonctionnelles ou métiers », détaille notre. Cette méthodologie permet de maximiser l’efficacité opérationnelle tout en renforçant la productivité.

En tant qu’acteur du B2B, Maltem Academy s’adresse principalement aux cadres, ingénieurs, managers et responsables d’entreprises. Cependant, elle organise également des bootcamps ouverts et des formations inter-entreprises, selon les besoins du marché.

Un impact social et économique

L’accompagnement ne se limite pas à la simple formation technique. Maltem Academy prône une vision plus large, où la formation devient un levier stratégique pour la rétention des talents et la compétitivité des entreprises. « La formation ne doit pas être vue uniquement comme un budget RH, mais comme un investissement dans l’efficacité et la productivité de l’entreprise », souligne Benmoussa.

Maltem Academy s’inscrit également dans une démarche d’impact social. En formant des professionnels aux dernières technologies, elle contribue à renforcer le tissu économique et social, au Maroc et en Afrique, où les compétences digitales deviennent un enjeu clé pour le développement.

Enfin, Maltem Academy propose des formations certifiantes selon les domaines : qu’il s’agisse de compétences techniques avec des certifications reconnues à l’international, ou de formations en leadership et management, adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Les parcours de formation sont co-construits avec les partenaires de l’académie, garantissant une adéquation parfaite avec les exigences du marché.